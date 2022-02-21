خدمات الشهر العقاري والتوثيق ومواعيد العمل

تسعي وزارة العدل، لتسهيل إجراءت التوثيق والشهر العقاري، إذ قدمت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات لا حصر لها، من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت.

مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري

يبدأ العمل داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، على مستوى محافظات مصر، بداية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، ويعمل عدد من المكاتب، فترة ثانية بالعمل من الرابعة والنصف مساءً حتى السابعة والنصف مساء، وكل أيام الأسبوع، عدا الجمعة.

خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية

تقدم وزارة العدل، مجموعة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر بوابة مصر الرقمية، تصل إلى 22 خدمة، بواقع 16 خدمة توثيق، و6 خدمات شهر، وذلك من أجل التسهيل على المواطنين.

ويقدم الشهر العقاري والتوثيق، تلك الخدمات على ثلاثة محاور، يتمثل الأول في أن يدخل طالب الخدمة إلى الموقع مع إضافة كل بيانات أطراف التعامل، وفقا للمعاملات المحددة التي يختارها، ويسدد عنها الرسوم المستحقة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يختار اليوم الذي يرغب التوجه فيه لإحدى فروع التوثيق المحددة للخدمة لاستلام معاملته، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين.

ومن بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق التي تقدمها بوابة مصر الرقمية: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، وغيرها من خدمات التوثيق والشهر.

المحور الثاني

يتركز المحور الثاني من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الشهر العقاري والتوثيق، في تمكين صاحب الشأن من تحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقمًا كوديًا يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.

فيما يتبلور المحور الثالث في الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه.

سيارات الشهر العقاري

تهدف خطوة سيارات الشهر العقاري المتنقلة التي أقدمت عليها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى سرعة إنهاء معاملات طالبي الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للحد من حالات التكدس التي تشهدها بعض الفروع.

ويمكن لسيارات الشهر العقاري المتنقلة إجراء معاملات التوثيق لمن يرغب من المواطنين أو الأشخاص الاعتبارية في الانتقال إليهم وفق القواعد المنظمة، لحجز موعد.

تطبيق ذكي من الشهر العقاري والتوثيق

قررت وزارة العدل تفعيل تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، عبر جميع الهواتف الذكية، ومنها «الآيفون»، وكذلك التي تعمل بنظام «أندرويد»، والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني (play store).