سائق يجبر والدته على تناول حبة حفظ الغلال بالغربية: «هدفنك حية»

حررت ربة منزل من قرية «مشلة»، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، محضراً اتهمت فيه ابنها بالتعدي عليها بالضرب والسب، ومحاولة قتلها بواسطة حبة حفظ الغلال السامة، حيث هددها قائلاً: «هدفنك حية»، وذلك بسبب رفضها منحه مبالغ مالية، ليقوم بشراء مواد مخدرة أدمن تعاطيها.

وذكرت «ناهد. ص»، 50 سنة، في المحاضر أرقام 41 و45 أحوال بمركز شرطة كفر الزيات، و2 أحوال بنقطة شرطة «مشلة»، أن ابنها ويُدعى «محمود. ن»، يبلغ من العمر 27 سنة، مقيم بذات القرية، متزوج ولديه طفلان، يقيم بنفس المنزل، وكان يعمل سائق «توكتوك»، ومنذ فترة قام ببيعه، إلى أن فوجئت أسرته بتعاطيه المواد المخدرة، وكثير التعدي على زوجته بالضرب، ويطلب منها مبالغ مالية، لشراء المواد المخدرة، مما دفعها إلى الاستغاثة والشكوى إلى والدته.

بيع أثاث المنزل

وأضافت ربة المنزل، في محضرها، أن الأمر تطور وقام بالتعدي عليها أيضاً بالسب والقذف، ومؤخراً حاول اجبارها على تناول حبة حفظ الغلال، بهدف التخلص منها، بعد أن أصبحت العائق الوحيد أمام تناوله المخدرات، كما قام بطردها هي وزوجته خارج المنزل، وقام ببيع بعض من محتويات المنزل، مما دفعها إلى تحرير المحاضر ضده، والاستغاثة بالأجهزة الأمنية للتدخل والسيطرة على الموقف.

إخطار مدير أمن الغربية بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يتضمن تفاصيل الواقعة، ويجري العمل على ضبط المذكور لمناقشته، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.