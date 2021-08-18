مصرع عامل في حادث تصادم ووفاة سيدة تناولت حبة حفظ الغلال السامة بسوهاج

لقي عامل مصرعه وأصيب آخر في تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، اليوم، ولقيت ربة منزل مصرعها بدائرة مركز طما شمال المحافظة، عقب تناولها حبة حفظ الغلال السامة بطريق الخطأ.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز البلينا، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصاب بالطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة مركز البلينا، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة «مصطفي.ح.م»،31 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية قيادة «حسام.ع.ا»، 30 سنة، عامل، ويقيم بدائرة المركز، ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وإصابة قائد السيارة بسحجات متفرقة في الجسم.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وأفاد قائد السيارة ونجل عمومة المصاب «نايف.ا»،41 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

وتلقي مأمور مركز شرطة طما بلاغا بوصول «مستوره.ا.ع»، 33 سنة، ربة منزل وتقيم بدائرة مركز طما، لمستشفى الغنايم المركزي، جثة هامدة، بأسيوط، إثر تناول أقراص مجهولة.

بسؤال «حسن.ع.ع»، 65 سنة، مزارع ويقيم بذات الناحية، تناول ابنة شقيقه حبة حفظ الغلال السامة عن طريق الخطأ، ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.