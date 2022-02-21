جمال عوض: 470 مليار جنيه فائض أموال التأمينات والمعاشات

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ أموال المعاشات تزيد سنويا، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، لكن لو هناك استثمارات حقيقية، وعائد مادي ملموس، سترتفع نسب الزيادة.

وأضاف عوض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أن الاستثمار في سندات وأذون الخزانة من أكثر المجالات أمانا، موضحًا: «القانون ألزم القائمين على أموال التأمينات بعدم المخاطرة بأموال الناس، ووضع 75% من هذه الأموال في سندات وأذون خزانة».

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الـ25% المتبقية، متاحة لأوجه الاستثمار المختلفة، مؤكدًا: «هذه النسبة تعبر عن مبلغ كبير، إذا أن فائض الأموال الموجود لدينا في التأمينات في حدود الـ470 مليار جنيه، أي أن الربع قد يصل إلى 115 مليار دولار، وسيتم توجيهه إلى مختلف أوجه الاستثمار».

وأكد عوض، «ستبدأ العجلة في الدوران، ونضع هيكلا تنظيميا في هذا الصندوق، وأكبر مستثمرين في العالم هي صناديق المعاشات».

التعلم من الأخطاء الماضية

وأشار إلى أن نظام التأمين الاجتماعي يعتمد على اشتراكات المؤمن عليهم، ويجرى استثمارها، موضحا أن عوائدها تعود بالنفع على مستحقي المعاشات، وأن نظام التأمينات في مصر منذ ستينيات القرن الماضي، لم يعتمد على الاستثمار نتيجة للمشكلات المختلفة، لكننا تعلمنا من الأخطاء الماضية، وجرى سن قانون نصّ على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات.

إتاحة مجالات الاستثمار

وتابع أن الصندوق سيستثمر كل فوائض الأموال في نظام التأمين الاجتماعي، لكن قبل ذلك كان مجموعة من موظفي التأمينات الاجتماعي هم من يتولون هذه المهمة، وكان أصحاب المعاشات يحصلون على عائد متدني، منوها بأن كل مجالات الاستثمار على إطلاقها متاحة، مثل تأسيس الشركات والمشاركة في رؤوس الأموال وأدوات الدخل الثابت وغيرها، مضيفا: «سيتولى مجلس أمناء الصندوق إدارة الأموال لتحقيق أقصى عائد على هذه الأموال.. الجنيه الزيادة مش داخل جيب حد ولا رايح للدولة أو الهيئة، لكنه حق لكل من ساهم في التأمينات الاجتماعية أي أصحاب المعاشات».