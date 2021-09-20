جمال عوض: القانون لم يحرم أي فئة من التأمين «حتى السايس»

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته برعاية الفنانين، من خلال برامج الحماية التأمينية، إذ صدر هذا التكليف منذ فترة من أجل رعاية الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في مصر، لكنهم أصبحوا في موقف صعب للغاية، بعد انقطاع الدخل وتقدم العمر بهم.

وأضاف عوض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON: «الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم شمل قضيتين رئسيتين، الأولى شمول قطاع الفنانين بنظام الحماية الاجتماعية، ولم يكن وليد اللحظة بل بتكليفات وتوجيهات سابقة من الرئيس وكلف بتشكيل لجنة عالية المستوى شملت الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والدكتور أشرف زكي عن نقابة الممثلين».

وانتقد غياب الوعي التأميني عن قطاعات كثيرة من المجتمع: «للأسف، أهم من أي تشريع هو وجود وعي تأميني بمظلة الحماية التأمينية وأهميتها حيث يمضي العمر سريعًا ولا ينتبهون لموضوع التأمينات حتى بلوغ الستين عاما فيجد نفسه فجأة بلا مظلة تأمينية ولا معاش».

نهايات مؤلمة لعدد من الفنانين بسبب غياب التأمين

وتابع أن قطاع الفن من أهم القطاعات لأنها تعكس الإبداع وقوة مصر الناعمة وكثير من الفنانين على مدار السنوات الماضية كانت نهايتهم مؤلمة، قائلاً: «شوفنا كتير نهايات مؤلمة في قطاع الفنانين ولفنانين كبار أدخلوا البسمة على وجوهنا ورسموا البهجة على وجوهنا».

وكشف عن مفاجأة أنه بعد عقد تلك اللجنة بتوجيهات رئاسية وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تمثلت في أن الفنانين لا يعلمون أن القانون يغطيهم تأمينيًا: «القانون المصري لم يحرم أي فئة من الدخول في مظلة التأمين الاجتماعي حتى السايس القانون لم يحرمه طالما يحمل تصريح من الحي».

تقديم تيسيرات كبيرة لدخول الفنانين لمنظومة التأمين

وأكد، أنه جرى تقديم تيسيرات كبيرة لدخول الفنانين لمنظومة التأمين، مع عمل لا مركزية في الاشتراك للفنانين والمواطنين بمختلف فئاتهم، وجرى عقد ورش عمل بالنقابات لتوعية الفنانين بالاشتراك بالتأمين والحديث عن الأوراق المطلوبة للاشتراك، ويجري إرسال 2 موظفين من الهيئة لمقر النقابة مرة أسبوعيًا لتجميع طلبات الفنانين الذين يريدوا الاشتراك والاشتراك لهم من الأجهزة الإلكترونية للهيئة، لافتًا إلى أنه جرى جذب عدد كبير من الفنانين للدخول تحت مظلة التأمين الاجتماعي.