«عوض»: صندوق «أموال التأمينات» يعمل على استثمارها بأقل درجة مخاطرة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات حددت كل أحكام القانون ووضعت آليات تنفيذ نصوصه، لافتًا إلى أن القانون شهد تغيير فكر التأمينات الاجتماعية، ونصّ على إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمينات في مصر وآليات عمله، واختيار مجلس أمناء الصندوق والشروط الواجب توافرها في أعضائه، من أجل استثمارها بأقل درجات المخاطرة، حيث إن من عوائد هذا الاستثمار يتم صرف المعاشات من أجل ضمان الاستدامة المالية.

نظام جديد مبني على أسس علمية

وأضاف «عوض» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن النظام الذي نصّ عليه القانون يعمل وفق أسس علمية، حيث أصبحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منوطة بإدارة شؤون التأمينات من خلال مجلس إدارة ولجان معاونة.

لجان لمعاونة مجلس الإدارة

وتابع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن من بين هذه اللجان، لجنة خبراء اكتواريين وتصدر بقرار من رئيس الوزراء، ولجنة المراجعة تعد القوائم المالية للهيئة وتراجع عمل الهيئة وفق أسس علمية سليمة، ولجنة الحوكمة لمعرفة أفضل طريقة لأداء هذا الإجراء بأسرع وقت وبما يمنع الفساد.

وأشار إلى أن القانون «دسم» وبه أسس علمية كثيرة أوضحتها اللائحة التنفيذية، التي نصت على طريقة تشكيل اللجان والشروط الواجب توافرها في كل أعضاء اللجنة وعدم تعارض مصالح الأعضاء.