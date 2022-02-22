أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 22-2-2022

الفاكهة بأنواعها من الأشياء التي يفضّلها كثيرون، ومنها المانجو والبرتقال والموز والقشطة والرمان والعنب والجوافة والكيوي وغيرها، ويحرصون على تناولها ليس لمذاقها فقط وإنّما لفوائدها المتعددة للجسم، ولدورها المهم والكبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم ومساعدته على مقاومة الفيروسات، حيث ينصح بها الأطباء مؤخرا ويشددون على تناولها بكثرة منذ انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، من أجل تقوية المناعة الخاص بالجسم وعدم ضعفه عند مهاجمة الفيروسات له.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، أسعار الفاكهة وفق جولة صباحية في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، من منطلق مساعدة الناس وتقديم الخدمات المختلفة لهم من أسعار السلع والمنتجات.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الموز في الأسواق اليوم نحو 10 جنيهات، فيما تراوح سعر التفاح الجولدن بين 17 و19 جنيهًا، والتفاح السوري واللبناني بين 12 و18 جنيهًا، وتراوح سعر التفاح الأمريكي في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 بين 17 و23 جنيهًا، وسجل سعر الكمثرى المستوردة 25 جنيهًا، كما وصل سعر كيلو البرقوق المستورد إلى 25 جنيهًا.

سعر البرتقال اليوم في الأسواق

وسجل سعر البرتقال البلدي اليوم نحو 6 جنيهات، وتراوح سعر البرتقال «أبوصرة» اليوم بين 6 و10 جنيهات، وبلغ سعر الكيوي اليوم نحو 26 جنيهًا، وطرحت حبة الأناناس بسعر 35 جنيها، وسجل سعر الجوافة اليوم 8 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 10 و12 جنيها.

وتراوح سعر الكنتالوب بين 4 إلى 7.5 جنيه، كما تراوح سعر الجريب فروت بين 3 إلى 6 جنيهات، وسجل سعر العنب المستورد الأسود 25 جنيها، وسعر الحرنكش بين 9 إلى 13 جنيها، والأفوكادو 50 جنيها، كما تراوح سعر القشطة البلدي اليوم بين 17 و23 جنيهًا.