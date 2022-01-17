البرتقال بـ7 جنيهات.. أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الإثنين 17 يناير

الفاكهة واحدة من أهم الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء جسم الإنسان مهما بلغت مراحل عمره، لذلك تبحث الأمهات بشكل يومي عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، حتى يمكنهم تحديد الأنواع التي تحتاجها والمقاومة لفيروسات مثل البرد مثل البرتقال واليوسفي، وفي إطار اهتمام عدد كبير من القراء، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية أسعار الفاكهة في أسواق اليوم وفق جولة على عدد من الأسواق بمنطقة سليمان جوهر بالدقي، وسوق أرض الجمعية بإمبابة في السطور التالية:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

ومع انخفاض درجات الحرارة تبحث الأمهات عن أسعار الفاكهة خاصة الغنية بفيتامين ج، والتي تقوى المناعة وتحمي من الانفلونزا وعلى رأسها البرتقال بكافة أنواعه، فكان سعر الكيلو جرام البلد ما بين 3 إلى 5 جنيهات، بينما السكرى ما بين 3 إلى 6 جنيهات، أبو سرة ما بين 4 إلى 7 جنيهات، والنارنج بنحو 2.5 جنيه، بينما اليوسفي ما بين 4 إلى 6 جنيهات، والجريب فروت نحو 5 جنيهات.

بينما وصل سعر العنب الأصفر «مستورد» نحو 25 جنيهًا، والأسود «مستورد» نفس السعر، بينما سجل التفاح الأمريكاني ما بين 18 إلى 25 جنيهًا، والجولدن ما بين 17 إلى 20 جنيهًا، والسوري واللبناني ما بين 15 إلى 20 جنيهًا.

أما البلح السيوي فوصل سعره لنحو 25 جنيهًا، وبلح الثلاجة حوالي 10 جنيهات، أما الجوافة فكانت بنحو 8 جنيهات، وتراوح الرمان ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، والفراولة ما بين 10 إلى 12 جنيهًا، والموز بنفس السعر أيضا، والمانجو كيت «التخزين» حوالي 30 جنيهًا، بينما الكانتلوب ما بين 5 إلى 10 جنيهات، ووصل سعر البطيخة لنحو 50 جنيهًا للحبه وزن 8 كيلو.

سعر الفاكهة في السوق المحلي

ويري التجار أن استقرار أسعار الفاكهة في السوق المحلي إنما يرجع لزيادة المعروض، فضلا عن وجود العديد من الأنواع مما يجعل المستهلك يقبل على العديد منها.