محلل سياسي: مصر والأردن يعملان دائما على تكريس موقف عربي مؤثر

أشاد الدكتور زيد النوايسة، محلل سياسي أردني، بالعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع مصر والأردن، إذ ذكر أن العلاقات بين البلدين متميزة للغاية، فضلًا عن أنها تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية في كلا البلدين.

ووصف اللجنة العليا «المصرية - الأردنية» التي انعقدت اليوم الإثنين، في دورتها الثلاثين بأنها نموذج للتعاون العربي المستمر دون انقطاع، بالرغم من كافة التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة.

الأردن ومصر كان دائمًا وأبدًا عنوانًا للوسطية والاعتدال

وأضاف «النوايسة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، ويُعرض على قناة« الحياة»، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي ضمن استمرار التنسيق في الملفات الاقتصادية أو السياسية بين البلدين والتكاتف أمام التهديديات التي تستهدف الأمن القومي العربي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن مصر والأردن كان دائمًا وأبدًا عنوانًا للوسطية والاعتدال والعمل الجاد على تكريس موقف عربي مؤثر على الصعيد الإقليمي والدولي.

مصر والأردن لعبتا دورا أساسيًا في نقل الغاز المصري إلى لبنان

وأشار المحلل السياسي الأردني، إلى أن اللجنة الأردنية المصرية المشتركة، تستهدف التعاون في كافة المجالات الاقتصادية، وهناك الكثير من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خاصة في مجال الربط السياحي، والتعاون في مجال الطاقة، مؤكدًا أن مصر والأردن لعبتا دورا أساسيًا في نقل الغاز المصري إلى لبنان، فضلًا عن أن القاهرة تمد الأردن بالكوادر البشرية المؤهلة، حيث يوجد أعداد كبيرة من الأشقاء المصريين لهم دور إيجابي في عمان، وهناك العديد من الأردنيين لديهم استثمارات في القاهرة.