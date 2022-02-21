بوتين يشن هجوما على أوكرانيا وأمريكا خلال كلمته للشعب الروسي

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة للشعب الروسي قبل قليل، وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية»، قال فيها إنّ أوكرانيا جزءً لا يتجزأ من تاريخ الروس، مشيرا إلى أنّ روسيا الشيوعية، هي من أسس أوكرانيا الحديثة، واصفا شرق أوكرانيا حيث الانفصاليين في جمهورتي دونستك وليغانسك الشعبيتيين في منطقة دونباس، بأنها أرض روسية قديمة.

بوتين يفتح النار على أوكرانيا وواشنطن

وجه الرئيس الروسي اتهاماً للحكومة الأوكرانية، إذ قال إنّ الفساد اتخذ شكلا خاصا في أوكرانيا، وأنّها أصبحت دولة فقيرة وذات اقتصاد منهار، كما اتهمها بسرقة الغاز الروسي في الماضي، وباستخدام الطاقة لابتزاز روسيا، ولم تنج واشنطن من اتهامات «بوتين»، الذي فتح النار عليها، إذ قال إنّ الحكومة الأمريكية تنفق مليون دولار يوميا، لدعم الانقلابات في أوكرانيا.

بوتين يخاطب الأوكرانيين

ودعا «بوتين» جموع الشعب الأوكراني، إلى ضرورة استيعاب أنّ بلدهم تحت الاستعمار، مشيرا إلى أنّ أوكرانيا تديرها قوى خارجية، واستطرد قائلاً: «أوكرانيا ليست دولة جوار فحسب، بل لدينا تاريخ وثقافة ودين مشترك»، واختتم حديثه متسائلاً هل ما تعيشه أوكرانيا يمثل الحضارة الغربية؟

توتر على الحدود الروسية الأوكرانية

وجاءت كلمة الرئيس الروسي عقب يوم حافل بالتوترات بين الجانبين على الحدود الروسية الأوكرانية، بعد اتهامات للجيش الأوكراني بتدمير بناية روسية، ردت عليها الأجهزة الأمنية في روسيا بتصفية 5 متسللين وصفتهم بالعناصر التخريبية التي جاءت من أوكرانيا من أجل الفتنة وزعزعة الأمن.

روسيا بصدد الاعتراف بالانفصاليين

وكان رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين أنّ بلاده تدعم قرار الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين من طرف واحد شرقي أوكرانيا بمنطقة دونباس، وذلك بحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ روسيا تدرس طلب الاعتراف باستقلال الانفصاليين في أوكرانيا.