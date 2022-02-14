البنتاجون يكشف سر بقاء عسكريين أمريكان في أوكرانيا قبل الغزو الروسي المحتمل

في ظل التهديدات التي يشهدها العالم، من نشوب حرب بين القوتين الروسية من جهة، والأوكرانية من جهة أخرى، فإن الحكومة الأمريكية لا تزال باقية على عدد من العسكريين التابعين لها، داخل الأراضي الأوكرانية، في ظل حرب محتملة قد تشهدها المنطقة المحتقنة.

عسكريون أمريكيون في أوكرانيا

كشف البنتاجون عن السبب وراء تواجد العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا، إذ قال إنّ تواجدهم لغرض هام، وهو حماية الوجود الدبلوماسي الأمريكي في هذا البلد، وفقا لما نقله موقع «روسيا اليوم».

غموض حول الأعداد

كان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، قال اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية: «نحتفظ بوجود عسكري محدود في أوكرانيا، وذلك على خلفية وجودنا الدبلوماسي هناك»، وكان المتحدث باسم البنتاجون أطلق تلك التصريحات فقط، بينما لا يزال تعداد العسكريين الأمريكيين في الأراضي الأوكرانية، لا يزال مجهولاً، مؤكدا أن عناصر الحرس الوطني الذين عملوا خبراء عسكريين في أوكرانيا، غادروا البلاد منذ فترة.

ويشار إلى أنّه مطلع الأسبوع الجاري، ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بات على بعد خطوة واحدة من غزو الأراضي الأوكرانية، بينما أشارت إلى أنّ الحرب المحتملة التي حشد لها الجانبان باتت وشيكة، وتوقعت أن تبدأ خلال 4 أيام، وكان التقرير الذي أصدرته «ديلي ميل» البريطانية، و«دير شبيجل» الألمانية، جاء بناءً على المناشدات، التي أطلقتها الحكومة البريطانية، بعد ليلة طلبت فيها الحكومة البريطانية من الآلاف من رعاياها مغادرة أوكرانيا فورا، وسط مخاوف من غزو روسي وشيك.

دعوة للأستراليين لمغادرة أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، بدوره، في وقت سابق السبت الماضي، المواطنين الأستراليين المقيمين في أوكرانيا، إلى مغادرة البلاد بأسرع ما يمكن، خوفا من مغبة الهجوم الروسي.