ما هي شروط فتح مصليات النساء في المساجد خلال رمضان؟.. «الأوقاف» توضح

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الإجراءات الاحترازية التي ستتبع في المساجد خلال شهر رمضان المبارك المقبل، فذكر أن مصر دولة وسطية ومعتدلة في كل شيء، وفق الله سبحانه وتعالى القيادة السياسية والدولة المصرية في العام الماضي، وتمت أداء الصلوات خلال شهر رمضان في المساجد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل ستكون قائمة

وأضاف «جمعة»، أن وزارة الأوقاف تعمل بمبدأ الساجد قبل المساجد، من أجل الحفاظ على الأرواح، وبعد نجاح تجربة العام الماضي بفتح المساجد وتطبيق الإجراءات الاحترازية ستفتح بنفس الضوابط، مؤكدًا أن صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل ستكون قائمة، ولكن في حدود نصف ساعة بعد صلاة العشاء، وبالتالي ستكون بيوت الله مفتوحة في شهر رمضان مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

لا مانع من فتح مصليات السيدات

وأوضح وزير الأوقاف، أنه لا مانع من فتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بعد الحصول على موافقة إدارة الأوقاف، إذ أن وزارة الأوقاف لم تمنع النساء من الصلاة في المساجد، ولكن بشرط تطبيق إجراءات التباعد، وتوفير واعظة لكل مسجد تتحمل المسئولية، ولم تكن محسوبة على أي جماعات وتكون وسطية ووطنية حريصة على بلادها، إذ لا يمكن ترك المساجد لتكون وسيلة لنشر الفكر المتطرف، أو الترويج لأفكار جماعات بعينها.

سيدة تشرف على مصلى النساء

وتابع: « لهذا الأمر يجب تواجد سيدة تشرف على مصلى النساء بمعرفة وزارة الأوقاف، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية من جهة، ولضمان عدم الترويج لأفكار الجماعات من جهة أخرى، الوزارة دورها عمارة بيوت الله، كما أنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضت لمواجهة كورونا»، داعيًا المواطنين لأخذ لقاح كورونا.