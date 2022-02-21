بوتين يعترف رسميا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك في أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الاعتراف رسميًا وبشكل فوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، إذ وقع مرسومًا بالاعتراف باستقلالهما، مهددًا بإعادة الشيوعية إلى أوكرانيا، قائلًا: «نحن مستعدون لإعادة الشيوعية إلى أوكرانيا».

الدولة الأوكرانية كانت في الماضي تسرق الغاز الروسي

وأضاف «بوتين»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن الدولة الأوكرانية كانت في الماضي تسرق الغاز الروسي، واستخدمت ورقة الطاقة لابتزاز روسيا، فضلًا عن أن أوكرانيا كانت دائما تستفيد من التعاون مع روسيا، ولم تف بأي التزامات من جانبها، وكييف أصبحت موطنا لتقاسم السلطة والفساد من قبل قادتها.

دستور أوكرانيا لا يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الراديكاليين في أوكرانيا حاولوا القضاء على كل من يقف في وجوههم مثلما حدث في أوديسا، موضحًا في الوقت ذاته أن دستور أوكرانيا لا يسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، مضيفا أن مراكز تدريب حلف الناتو في أوكرانيا تصل إلى حد القواعد العسكرية للحلف.