واشنطن بوست: بوتين قد يغزو أوكرانيا لكنه سيطر على بيلاروسيا دون رصاص

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يضطر إلى شن حرب لغزو أوكرانيا، لكنه سيطر على أراضي بيلاروسيا، دون إطلاق رصاصة واحدة، إذ من المرجح أن لا تغادر قواته بيلاروسيا، بعد انتهاء التدريبات، كما كان مخططا من قبل

وتابعت الصحيفة الأمريكية، أن بيلاروسيا أعلنت أن القوات الروسية ستبقى في البلاد، بعد انتهاء التدريبات العسكرية المكثفة، في خطوة قالت شخصيات معارضة، إنها سلمت استقلال البلاد لموسكو دون إطلاق رصاصة واحدة.

القوات الروسية باقية

وقالت زعيمة المعارضة المنفية سفيتلانا تيكانوفسكايا، إن ذلك يقوض أمن البلاد وسيادتها، ويجرها إلى حرب خارجية كمعتد، بينما أعلن وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، أن التدريبات المشتركة، ستستمر بعد انتهاء التدريبات العسكرية المشتركة الضخمة مع روسيا، مشيرًا إلى تفاقم الوضع في شرق أوكرانيا، ويتعارض الإعلان السابق مع تعهدات سابقة من مسؤولي مينسك بأن القوات الروسية ستعود إلى الوطن عند انتهاء التدريبات.

موسكو تدير سياسات بيلاروسيا:

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البيلاروسي «خرينين»، إن البلدين سيقاومان إذا لزم الأمر، في خطوة قال محللون إنها تظهر أن السياسات الخارجية والعسكرية للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، استولت عليها روسيا بشكل فعال، بينما قال أرتيوم شريبمان، المحلل السياسي البيلاروسي في مركز كارنيجي موسكو: إنها «مجرد علامة على أن الحكومة الحالية لبيلاروسيا، حكومة لوكاشينكو، تعتمد بشكل متزايد في سياستها الخارجية والأمنية على روسيا، ولا يمكنها في الواقع متابعة قراراتها المستقلة».

وبينما حذر القادة الغربيون من أن روسيا قد تشن هجومًا على أوكرانيا في الأيام المقبلة، قالت «تيكانوفسكايا»، الذي اعترف بها القادة الغربيون على أنها الفائزة الشرعية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، إن بيلاروسيا تفقد سيادتها ودعت القوات الروسية إلى المغادرة فورا.