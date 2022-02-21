جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب أجهزة اتصالات بقيمة 2.6 مليون جنيه «صور»

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة برئاسة محمد الشاذلي مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب جمركي لعدد من أجهزة اتصالات وتقوية النت والشبكات وكميات من مستحضرات التجميل والأعشاب الطبية وطعام القطط والحيوانات تقدر قيمتها بقيمة 2,6 مليون جنيه مصري.

وجاء ذلك على متن إحدى العبارات القادمة من ميناء ضبا السعودي في أماكن يصعب الوصول إليها داخل أمتعة شخصية الركاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق.

ضبط راكب قبل محاولة تهريب بجمارك سفاجا

تعود الواقعة عندما اشتبه رجال إدارة الحركة بالجمارك برئاسة هشام شراقة مدير إدارة الحركة في الأمتعة الخاصة بأحد الركاب وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 5358 عبوة مستحضرات تجميل متنوعة و420 عبوة أعشاب طبية و83 جهاز اتصالات وتقويه للشبكات و 1140 عبوة لأطعمة القطط والحيوانات مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.

تعويضات جمركية بقيمة 2,6 مليون جنيه مصري

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة عليها 2 مليون و621 ألف و772 جنيها وذلك بالمخالفة لقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية

قرر قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.