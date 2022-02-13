مزاد علني بالنادي القاهري لبيع سيارات وموتوسيكلات جمارك سفاجا بعد غد

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني، بعد غد الثلاثاء الموافق لـ15 فبراير الحالي، بقاعة النادي المصري القاهري بجوار حديقة الفسطاط بالقاهرة، لبيع سيارات ملاكي ونقل وأجرة وبيك أب وموتوسيكلات، تابعة لجمارك مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وأعلنت «الخدمات الحكومية» عن تفاصيل جلسة مزاد الثلاثاء من خلال الموقع الرسمي للهيئة على الإنترنت، وعبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، موضحة أن السيارات التي سيتم عرضها خلال المزاد مملوكة لعدد من الجهات الحكومية، أبرزها جمارك سفاجا بالبحر الأحمر.

ماركات السيارات المعروضة في المزاد

وأوضحت «الخدمات الحكومية» أن كافة السيارات المعروضة خلال المزاد بعد غد الثلاثاء، من ماركات متنوعة ومختلفة، وتتنوع السيارات إلى ماركات سوزوكي وتويوتا وبي إم دبليو وفيات وإيسوزو وميتسوبيشي وداتسون وهيوانداي وجيب شيروكي ومرسيدس، وسيارات ماركة نصر شاهين ونيسان وسيات وشيفروليه ورينو وبيجو وفولفو ولاندروفر.

وأكدت «الخدمات الحكومية» على أنه لن يسمح بالمشاركة في المزاد العلني يوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، دون الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، موضحة أن قيمتها لا تتخطى الـ400 جنيه، ويمكن الحصول عليها من خلال المقر الرئيسي للهيئة في محافظة الجيزة، كما شددت على ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت قبل الدخول والمشاركة في المزاد، مضيفة أن قيمة التأمين الموقت 10 آلاف جنيه كأحد الشروط الرئيسية للمشاركة في المزاد، مع ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية في تاريخ عقد المزاد، بالإضافة إلى السجل التجاري والبطاقة الضريبية للأشخاص الاعتبارية والشركات والتجار.

المعاينة شرط لدخول المزاد

وطالبت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية، الشركات والأفراد الراغبين في الاشتراك في مزاد الثلاثاء المقبل، بمعاينة السيارات والموتوسيكلات التي سيتم عرضها في جلسة المزاد العلني.

وأهابت «الخدمات الحكومية» بالأفراد أو الشركات الذين يعتزمون حضور المزاد العلني ضرورة معاينة السيارات قبل المشاركة في المزاد مؤكدة على أن المعاينة شرط أساسي قبل البيع في مزاد الثلاثاء الموافق 15 فبراير الحالي.