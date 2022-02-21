الرئيس الأوكراني يبحث هاتفيا مع بايدن مستجدات الأوضاع بعد خطاب بوتين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ناقش أحداث الساعات الماضية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبدأ اجتماعا مع مجلس الأمن والدفاع الوطني.

وأضاف الرئيس الأوكراني، عبر حسابه على «تويتر»، إنه سيتحدث لاحقا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

دعوة مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني للانعقاد

كان الرئيس الأوكراني، صرح قبيل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي انتهى، منذ قليل، واعترف فيه باستقلال مناطق دونتسيك ولوجانسك، بأنه بالنظر إلى البيانات التي أُدلي بها في اجتماع مجلس الأمن التابع للاتحاد الروسي، تم إجراء مشاورات عاجلة مع الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، وتمت دعوة مجلس الأمن والدفاع الوطني للانعقاد.

ردود الفعل على كلمة بوتين

وتوالت ردود الفعل على كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام إن اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوجانسك إعلان حرب على الشعب الأوكراني، بينما قال البيت الأبيض إنّ الرئيس بايدن، سيصدر أمرًا تنفيذيًا يحظر على الأمريكيين أي تعاملات تجارية أو مالية مع دونيتسك ولوجانسك.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إنه سيرد بعقوبات على كل من له مسؤولية في الاعتراف غير القانوني بالجمهوريات الانفصالية، بينما أيّدت وزيرة خارجية النرويج عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، في حين دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي موسكو إلى تحكيم العقل واختيار الدبلوماسية. كما أدان اعتراف روسيا في المناطق الانفصالية، ودعم بشكل كامل استقلال أوكرانيا.

وفي إستونيا، صرح رئيس الجمهورية بأنّ من الواضح أن موسكو ليست جادة بشأن الدبلوماسية، وتبحث عن سبب للحرب، وتابع بأنه لن يقبل أحد بالقرار غير القانوني الذي اتخذته روسيا بالاعتراف بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وقالت وزيرة خارجية بريطانيا، إنّه لن يتم السماح لروسيا بالتأثير على السلوك الإقليمي لأي دولة، وأضافت أنّ الدعم لأوكرانيا لن يتزعزع.