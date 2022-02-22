«الأوقاف» عن تخصيص نصف ساعة لصلاة التراويح: نحافظ على النفس البشرية

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة قررت ألا تزيد صلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، عن نصف ساعة؛ التزاما بالإجراءات والاحترازات التي أقرتها وزارة الصحة والسكان خوفا على النفس البشرية.

وأضاف «عبدالعزيز» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر» على قناة «CBC»: «ملتزمون بكل الإجراءات في جميع التوقيتات بضرورة تطبيق الاشتراطات الاحترازية والتباعد الاجتماعي حفاظا على النفس، طالما قال أهل الطب لا بد من الاحتراز والالتزام وهم أهل الخبرة في هذا».

وزارة الأوقاف ملتزمة بالأمر الطبي

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تلتزم بالأمر الطبي في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه لا مانع من فتح مصليات السيدات بشرط وجود سيدة ملتزمة بالحفاظ على الإجراءات.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن الوزارة ملتزمة بالإجراءات والضوابط التي وردت عن الأجهزة المعنية.

لا تغيير في صلاتي الجمعة والقيام

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية: «لا يوجد أي تغيير في صلاتي الجمعة والقيام، ولا يمكن أن نقارن الصلاة في المساجد بأي نشاط أخر مثل التجمع لمشاهدة مباريات الكرة أو عروض السينما، فالمنضبط لا يجد أن يلام على انضباطه، فلو أن هناك طالبا فائقا في الفصل، بينما يُقصر معظم أقارنه، فإننا لا يجب أن نوجه اللوم إلى الطالب الملتزم، وبالتأكيد فأنا لا أقصد اتهام غيري بالتقصير، لكن الوزارة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وكل جهة يمكن سؤالها عما تقوم به».