الأوقاف تعلن استعدادات شهر رمضان: «التراويح» نصف ساعة.. ولا دروس دينية

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف شكّل غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لبحث الاستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

وأضاف «أبو عمر» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيجرى صيانة المساجد وتجديد فرشها قبل حلول رمضان، والاستعداد بحملات نظافة وتعقيم يتم تكثيفها، وتنظيم حملات دعوية.

صلاة التراويح نصف ساعة

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن صلاة التراويح ستكون لمدة 30 دقيقة بعد صلاة العشاء مباشرة، لكن لن تعود الدروس الدينية في المساجد، وفيما يتصل بإجراءات كورونا، فإن الرأي الديني يتبع الرأي الطبي، مصداقا لقوله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، وذلك حفاظا على أرواح الناس.

التزام بالإجراءات والضوابط

وأكد، أن الوزارة ملتزمة بالإجراءات والضوابط التي وردت عن الأجهزة المعنية ولا تغيير في صلاة الجمعة وصلاة القيام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مقارنة الصلاة في المساجد بالتجمع لمشاهدة مباريات الكرة أو حضور عروض السينما، حيث لا يُلام المنضبط على انضباطه: «فلو كان لدينا طالب متفوق ومتميز وبقية أقارنه مقصرين في شيء معين، لا يمكننا أن نلوم الطالب المتلزم.. هنا لا أتهم غيري بالتقصير، لكن وزارة الأوقاف ملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وكل جهة يمكن سؤالها ولديها الردود الخاصة بها وأنا لست معنيا بها».

وأوضح، أنه لا مانع من فتح مصليات السيدات في شهر رمضان إذا تم تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة، أو معلمة، أم سيدة من السيدات القائمات على تحقيق الإجراءات داخل مصلى السيدات، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به.