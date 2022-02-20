حقيقة إقامة صلاة التراويح بكامل الطاقة الاستيعابية للمساجد: «شائعات»

كشف الدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، حقيقة إقامة صلاة التراويح بكامل الطاقة الاستيعابية للمساجد، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان هذا العام، موضحا أن كل ما نشر على بعض الصفحات الشخصية أو المجهولة في هذا الشأن «شائعات»، ولم يصدر أي شيء منه عن الوزارة ولا مصداقية له على الإطلاق.

الأوقاف: ما نشر عن إقامة صلاة التراويح بكامل الطاقة الاستيعابية غير صحيح

وقال المتحدث باسم وزارة الأوقاف في بيان، قبل قليل، إن الوزارة لا يمثلها سوى موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل كل شيء في حينه.

وحذرت وزارة الأوقاف من الالتفات إلى أية أخبار لا تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة أو صفحتها الرسمية، تحريًا للدقة.

زيادة كمية لحوم صكوك الإطعام

وكان صرح الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأن الأوقاف بدأت استعدادها مبكرًا لشهر رمضان المبارك، موضحًا أنه على جانب صكوك الإطعام ستضاعف وزارة الأوقاف كمية لحوم صكوك الإطعام إلى «200 طن» لمائتي ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى الجانب الدعوي ستقوم الوزارة بإعداد عدد من البرامج مع الهيئة الوطنية للإعلام فضلاً عن فقرات متعددة: تلاوات، وابتهالات، وفقرات دعوية، وفتاوى، ومسابقات رمضانية على موقع الوزارة وصفحاتها المتعددة، وتخصيص عدد كامل من مجلة منبر الإسلام للحديث عن شهر رمضان المبارك، يضاف إلى ذلك حملة صيانة وفرش وتعقيم واسعة للمساجد قبل حلول الشهر الكريم.

وكانت وزارة الأوقاف قد وضعت مجموعة ضوابط لـ الصلاة في المساجد، مشددة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي داخل المساجد، وأثناء الصلاة.

وكان وزير الأوقاف قد نشر فيديو سابق عبر حسابه على «يوتيوب»، قال فيه: «إن من كان يحب بيوت الله عز وجل، فعليه أن يلتزم بالتعليمات لكي تظل المساجد مفتوحة»، مؤكدا أهمية المحافظة على النفس والوطن والمجتمع كله بالالتزام بالإجراءات سواء داخل المسجد أو خارجه.