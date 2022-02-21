جون كيري: الانبعاثات ارتفعت العام الماضي.. ومهمة قمة شرم الشيخ كبيرة

قال جون كيري، مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ، إننا إن لم نجعل البلدان الكبيرة والشركات الكبيرة، تُقلل الانبعاثات، لن ننجح، «هذا لن يقرره الساسة،ولكن تقرره الحقائق والعلم، فالعلم يقول إننا حتى نتجنب أسوأ تاريخ»، فمن الإلزامي أن نقلل الانبعاثات في الأعوام الثمانية المقبلة بنسبة 45%، وهذا الرقم مستهدف، «نحن حاليا لسنا على المسار الصحيح، حتى نصل للانخفاض، الانبعاثات زادت العام الماضي، ويجب أن تنخفض، المهمة واضحة جدا وكبيرة في شرم الشيخ، والجميع يجب أن نتعاون، وحتى نكون مبدعين وابتكاريين ونحقق النتائج».

الكثير من المصانع تبنى حاليا وتزيد من الانبعاثات

أضاف «كيري»، خلال حواره في برنامج «مساء دي إم سي»، مع الإعلامية إنجي القاضي، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الكثير من المصانع يجرِ بنائها حاليا، التي تزيد من الانبعاثات، وهناك حرق كبير للطاقة، خاصة الحفريات، ويتم استهلاكها، وهذا يجرِ إطلاقه في الهواء، وفي بعض الجوانب، لذلك الأشخاص ليسوا جادين في تخفيض الانبعاثات، وكل منا وكل العالم، يجب أن يشارك في هذا الأمر، كما أن العديد من البلدان في القارة الأفريقية، تنتج نسبة قليلة من الانبعاثات، ورغم ذلك تدفع الثمن، ونحاول نتجنب أن يدفع أحد الثمن، وعلينا أن نتعاون بشكل إبداعي.