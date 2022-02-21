جون كيري: مصر تبني عاصمة إدارية خضراء صديقة للبيئة

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، قيادة مصر لكوب 27، والاجتماع المقرر انعقاده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري، وطرق مواجهة أزمة تغير المناخ لأن العالم ليس لديه أمد طويل، ولا يتم اتخاذ القرار استنادا على السياسية ولكن العلم الذي يطلب تقليل الانبعاثات من الوقود الحفري والفحم والبترول وإذا تم فعل ذلك بصورة كافية يتم تقليل ازدياد درجة الحرارة بنسبة 1.5%.

معرفة طرق التأثير على البلدان الأخرى

وأضاف «كيري» خلال استضافته في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مجموعة العمل تتعاون في شراكة لمعرفة ما يمكن فعله سويا للتأثير على بلدان أخرى لإقناعها بتقليل الانبعاثات، مشيرا إلى أن مصر تعمل بشكل نشط على إيجاد طرق لاستخدم طاقة متجددة لتقليل الانبعاثات والتلوث، مبينا أنه يتم دراسة الفوائد وكيفية تحقيقها.

عاصمة إدارية صديقة للبيئة

وأوضح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، أن مصر قامت بالكثير، وبنت عاصمة إدارية جديدة صديقة للبيئة وخضراء، ومصر تقوم بنشر الطاقة الشمسية ونشر طاقة الرياح والمشاريع الجديدة، مبينا أن رجال الأعمال يفكرون في مشاريع تقليل الانبعاثات مثل مشاريع البناء والإنشاءات والحديد والمواصلات، مؤكدا أن هناك تطلعا للقيادة من القطاع الخاص، وهذا يخلق استثمارات جديدة ووظائف جديدة.