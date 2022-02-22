محاولات دخول القوات الروسية إلى دونباس ليست جديدة.. تحاول سرا منذ 8 سنوات

دخلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء طوابير من العربات العسكرية والدبابات إلى ضواحي دونيتسك، عاصمة إحدى المنطقتين الانفصاليتين شرقي دولة أوكرانيا، وفقًا لما ذُكرته وكالة رويترز للأنباء وما تردد من قِبل شهود عيان هناك.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، الجيش الروسي بحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين لموسكو في شرق دولة أوكرانيا، اللتين اعترف باستقلالها، وأن تتولى القوات المسلحة الروسية مهمة حفظ السلام للجمهوريتين دونيتسك ولوغانسك.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر وتراقب، حيال ما يأمر به بوتين للقوات الروسية وانتشار قواته في المناطق الانفصالية بأوكرانيا، مشيرة إلى أن المسار الدبلوماسي والحيل السياسية ممكنة طالما لم تتحرك الدبابات الروسية بعد.

محاولات روسيا لدخول دونباس من 8 سنوات

وأضاف مسؤولون أمريكيون أن انتقال القوات الروسية إلى دونباس لم تكن خطوة جديدة، فروسيا تحاول ذلك بطريقة سرية منذ 8 سنوات، لذا سيواصل الساسة الأمريكيون بذا قصارى جهودهم الدبلوماسية إلى حين تحرك الدبابات الروسية في أوكرانيا.

ومن جانب آخر اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتهمة تدمير السلام، مستبعدًا أي تنازل من الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن دولته ملتزمة بالسلام والدبلوماسية، وذلك عقب اعتراف روسيا بشكل رسمي استقلال منطقتين انفصاليتين يوم الاثنين.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه في انتظار تحرك الحلفاء ضد روسيا، ودعا إلى قمة طارئة لزعماء أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، قائلًا: «إن أوكرانيا لا تخاف من أحد».

انتهاك الرئيس الروسي لاتفاقات مينسك

وفي هذا السياق، أدان الرئيس الفرنسي ماكرون، والأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف سولتس، قرار الرئيس الروسي باعتراف استقلال المنطقتين المنفصلتين في أوكرانيا، انتهاكًا واضحًا لاتفاقات مينسك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المستشار الألماني، في بيان له بأن، ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقوا على الرد على قرارات الرئيس الروسي، ولكنه لم يذكر المتحدث الألماني عن العقوبات التي ستفرضها الدول الغربية على روسيا.