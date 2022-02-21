تطورات غزو روسيا لأوكرانيا.. موسكو تعترف بالانفصاليين وتحركات مريبة

لا تزال تكهنات غزو روسيا لأوكرانيا قائمة، حيث ازدادت وتيرتها بعد الأحداث المتسارعة التي وقعت اليوم، وأنبأت بغزو وشيك من روسيا لأوكرانيا، وذلك عقب استهداف مركز روسي من قبل قوات الجيش الأوكراني على الحدود بين الجارتين.

مؤشرات واضحة لغزو روسيا لأوكرانيا

وأعلن الجيش الروسي في وقت سابق من اليوم الاثنين أنّه تمكن من قتل 5 متسللين وصفهم بـ«العناصر التخريبية» جاءوا من الأراضي الأوكرانية، وكانت وسائل إعلام روسية قد نشرت مقاطع فيديو تظهر المركز الأمني بعد أن أصبح ركاما جرّاء القصف على البناية، ورغم الضرر الكبير الذي لحق بالمبنى، لم يجرِ الإعلان عن وقوع أي إصابات أو أضرار في صفوف العاملين بالمركز أو محيطه، إلاّ أنّ المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في «كراماتورس» نفى أن تكون القوات الأوكرانية استهدفت مركزا حدوديا يستخدمه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفًا ادعاء موسكو بأنه «معلومات مضللة».

تحركات مريبة للجيش الروسي على حدود أوكرانيا

وكان مسؤولون غربيون كشفوا تحركا مريبا للجيش الروسي تجاه الحدود الأوكرانية، وكانت الحكومة الروسية قد أعلنت أنها بصدد الاعتراف بالانفصاليين في جمهورتي لوغانسك ودونستيك الشعبيتيين اللتين أعلنتا انفاصالهما من طرف واحد في شرق أوكرانيا، في خطوة قال عنها خبراء إنها خطوة تمهد لدخول القوات الروسية إلى أراضي أوكرانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية»، وكانت «رويترز» قد أعلنت أنّه تم سماع دوي انفجارات عدة وسط منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وبحسب موقع «سكاي نيوز عربية»، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن غزو روسيا لأوكرانيا بات وشيكا، ويمكن أن يحدث في الساعات أو الأيام المقبلة، وذلك وفقاً للمناوشات المستمرة منذ نحو أسبوع على الحدود بين الدولتين، اللتين تشهدان توترا كبيرا منذ نحو شهر.