أستاذ علاقات دولية: روسيا وقعت في الفخ الأمريكي.. وتتعرض لعقوبات مؤلمة

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ العلاقات الدولية، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم يترجم التعبئة التي قام بها في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الجمهوريتين اللتين اعترف بهما كانتا شبه تحت السيادة الروسية إذ أن موسكو أخرجت جوازات سفر دبلوماسية للأغلبية الروسية هناك، وبالتالي فإن هذا القرار تم إعلانه رغبة من بوتين في الحفاظ على الهيبة القومية.

وأضاف سنجر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON: «قرار روتيني يعبر عن أن بوتين وصل إلى أكثر ما يمكن أن يصل إليه، وطلب بوتين من حلف الناتو عدم انضمام أوكرانيا له، الأمر الذي يؤجل للحفاظ على أوكرانيا كشعب وعدم دخولها في مواجهة مع روسيا».

عقوبات اقتصادية كبيرة تتعرض لها روسيا

وتابع: «لم يكن من الممكن أن تتخذ روسيا قرارا أبعد مما حدث، لكن هذا الموقف يؤدي إلى عقوبات اقتصادية كبيرة، وهو فخ نصبته أمريكا والحلف الأطلنطي للإيقاع بروسيا، والعقوبات تكون مؤلمة لخنق روسيا».

وأكد: «نتوقع تصعيدا كبيرًا من حلف الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية والجماعة الأوروبية لتوقيع عقوبات اقتصادية كبيرة وخنق روسيا اقتصاديا».

بوتين وصل إلى أقصى ما يمكنه

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية تكون مؤلمة، وهذا القرار يضع موسكو وبوتين في موقف صعب يهدد الأمن الأوروبي، لكن حفظا لماء الوجه والكرامة الروسية وكرامة بوتين في أنه عبّأ القوات ولم يفعل شيئا، فكان هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه ولا يعتبر هذا مكسبا كبيرًا أمام أوروبا، متوقعًا أن تتوجه واشنطن وأوروبا إلى دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية للحصول على الغاز والطاقة.