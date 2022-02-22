جلسة بمجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك.. وأمريكا: العواقب على روسيا ستكون قاسية

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن دولة أوكرانيا، هذا وقد طلبت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة بريطانيا وأيرلندا وألبانيا، بعمل تلك الجلسة، حسبما ذكره موقع «سبوتنيك».

المندوب الأمريكي بمجلس الأمن

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، «ببالغ القلق والحزن اطلع مجلس الأمن على الحالة الخطيرة التي تبدو في أوكرانيا، ونشدد على التزام الأمم المتحدة بسيادة أوكرانيا على أراضيها».

وبدورها قالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، ليندا توماسغرينفيلد، «إن هجوم روسيا على أوكرانيا ينتهك مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي، وستتحمل موسكو المسؤولية بهذا الصدد»، مُضيفةً بأن تبعات الخطوة الروسية ستكون وخيمة في أوكرانيا والعالم بأسره.

ونوهت المندوبة الأمريكية بأن الرئيس الروسي بوتين، انتهك اتفاق مينسك، مشددة بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إجراء عقوبات دولية قانونية لإخضاع روسيا تحت طائلة القانون الدولي.

المندوب الفرنسي بمجلس الأمن

وفي شأن هذا الصدد أدان مندوب دولة فرنسا في مجلس الأمن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك في أوكرانيا. مؤكدا أن روسيا اختارت التصعيد رغم الجهود الدبلوماسية والسياسية، لذا دعا المندوب الفرنسي دولة روسيا للعودة في قراراتها.

مندوب دولة بريطانيا

ولفتت مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن، إلى أن الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا لها تداعيات وتأثيرات طويلة المدى. معتبرة قرارات اعتراف روسيا بلوغانسك ودونيتسك انتهاك لسيادة دولة أوكرانيا.

مندوب دولة آيرلاندا

وصرحت مندوبة آيرلندا في مجلس الأمن بأن بلادها ملتزمة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. مشيرة إلى أن هذه المرة الثانية في أقل من 10 سنوات التي تنتهك فيها روسيا ميثاق الأمم المتحدة، حسب قولها.

مندوب دولة البرازيل

أما مندوب البرازيل فقال إن بلاده تتابع بقلق بالغ التوتر في أوكرانيا وضواحيها الذي يتصاعد يوما بعد يوم. مجددا دعوة برازيليا لكل الأطراف للانخراط في حوار يسوده الانفتاح والمرونة.