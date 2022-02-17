رئيس مجلس النواب: تفشي الإرهاب ثغرة رئيسية في جدار الأمن العربي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تفشي الإرهاب يعد ثغرة رئيسية في جدار الأمن القومي العربي، وتوحيد الجهود العربية لمجابهته أمراً حتمياً تفرضها ضرورات إرساء الأمن والاستقرار في منطقتنا.

المصريون والسودانيون يرفضون المساس بحقوقهما في النيل

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالي، أن الشعب المصري يعيش حالة من التضامن العربي مع مصر والسودان، لافتا إلى أن الأمن المائي للدولتين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربى، وأضاف: «الشعبان يرفضان المساس بحقوقهما في نهر النيل، وندعو الجانب الإثيوبي إلى التخلي عن سياساته المتعنتة والوقف الفوري للإجراءات الأحادية، للوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يعزز من التنمية والاستقرار في المنطقة».

جاء ذلك خلال إلقائه كلمة البرلماني المصري، حول سبل إحياء قيم التضامن العربي في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر 32 للاتحاد البرلماني العربي، وأكد رئيس مجلس النواب، ضرورة استعادة روح التضامن والعمل العربي المشترك في ظل التحديات النوعية التي تواجهه.

القضية الفلسطينية تعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي

ولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن عدم التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يعوق تحقيق الاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، في ظل افتقار المجتمع الدولي لإرادة سياسية حقيقية لوضع حد طال انتظاره لهذه القضية، وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة والتي ترتكز إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد المستشار الدكتورحنفي جبالي، أن تحقيق التكامل الاقتصادي يمثل جسراً رئيسياً يمكن أن نعبر من خلاله إلى تضامن عربي أكثر رسوخاً، وفي ختام كلمته، أكد أن العالم العربي أحوج ما يكون للتكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى، في ظل الأمواج العاتية التي تضرب استقرار دولنا ومجتمعاتنا حتى تتجاوز الأمة العربية تلك التحديات.