المندوب الروسي بمجلس الأمن: «أوكرانيا رفاقنا وأقاربنا وجزء من تاريخنا»

صرح المندوب الروسي اليوم بمجلس الأمن «فاسيلي نيبينزيا»، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيستك لا يغير ما جاء في مضمون اتفاقيات مينسك، حسبما جاء في موقع «سبوتنيك».

وأضاف «فاسيلي نيبينزيا»، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة التي دعت إليها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وآيرلندا وألبانيا، «استمعنا إلى بيانات مليئة بالعواطف بشأن الخطوة الروسية والمواقف الدولية توحي بأن اعتراف روسيا خطوة مفاجئة، ولكن هذا غير صحيح. جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك أعلنتا انفصالهما واستقلالهما عام 2015 لكننا اعترفنا بهما اليوم فقط».

القصف الأوكراني وهروب حوالي 60 ألف شخص روسي

وتابع المندوب الروسي، حوالي 60 ألف شخص فروا من دونباس إلى داخل روسيا، بسبب القصف الأوكراني وروسيا تؤمن لهم السكن والماء.. الولايات المتحدة والغرب يلعبان دورا سلبيا في أوكرانيا، مشددًا على أن المهم الآن التركيز على كيفية تجنب نشوب حرب وإجبار أوكرانيا على وقف القصف.

وأشار المندوب التابع لدولة روسيا إلى أن موسكو منفتحة على الدبلوماسية، ولكن لن نسمح بإراقة الدماء في لوغانسك ودونيتسك.

توقيع بوتن لمرسوم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم

والجدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

وقال الرئيس الروسي في خطابه الذي وجهه اليوم إلى المواطنين الروس، «نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا».

وتابع المندوب الروسي في كلمته، إن «أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا».