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السيسي يغادر إلى الكويت لمناقشة القضايا المشتركة وتعزيز العلاقات

كتب:

محمد أبوعمرة
08:11 ص | الثلاثاء 22 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يغادر صباح اليوم إلى دولة الكويت، حيث تأتي زيارة الرئيس، في إطار خصوصية العلاقات «المصرية - الكويتية»، وما يجمع الدولتين الشقيقتين من روابط أخوية وعلاقات تعاون متشعبة على جميع الأصعدة.

تعزيز العلاقات بين مصر والكويت

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس السيسي سيبحث مع شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاور التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، خاصةً على الصعيد الأمني والاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حماية الأمن القومي العربي

ومن المقرر أن تشهد القمة «المصرية - الكويتية»، التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي.

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