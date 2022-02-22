في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا .. لماذا تلقت «علقة موت» بسبب المسرح؟

اشتهرت بالجدعنة والشهامة، ليس فقط في الوسط الفني وإنما أيضا في الحياة العامة، فضلا عن جرأتها في مواجهة الكثير من المواقف الصعبة في حياتها، التي سببت لها العديد من المشكلات في بعض الأحيان، مثلما حدث حينما اتخذت قرار توسيع المسرح الخاص بها، هي الفنانة الراحلة تحية كاريوكا التي تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلادها إذ وُلدت في 22 فبراير عام 1915، بمدينة الإسماعيلية.

بدايات تحية كاريوكا الفنية

بدأت «كاريوكا»، حياتها الفنية منذ الصغر، عن طريق ممارستها للرقص والتمثيل، إذ عملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد، التي اكتشفت موهبتها، ثم انضمت بعد ذلك إلى فرقة بديعة مصابني.

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ثم خاضت تجربة السينما، من خلال تقديمها للعديد من الأفلام الناجحة التي تركت أثرا كبيرا في قلوب محبيها، مثل: «أم العروسة، خلي بالك من زوزو، لعبة الست، شباب امرأة، وغيرهم من الأعمال السينمائية الناجحة.

وحيد سيف يروي قصة «علقة الموت»

أما عن قصة تعرض تحية كاريوكا، للضرب، فقد روي النجم وحيد سيف، عندما حل ضيفا مع الإعلامية صفاء أبو السعود، خلال برنامجها «ساعة صفا»، أنه في أثناء عرض مسرحية «روبابيكيا»، قررت «كاريوكا» وزوجها فايز حلاوة، أن توسع المسرح باستخدام جزء من جراج السيارات المقابل لعمارة يعقوبيان، وكان يسكن فيه وقتها وزير الثقافة الأسبق عبد الحميد رضوان، مشيرا إلى أنهما جهزا مبلغا كبيرا للبناء وكان حوالي 65 ألف جنيه.

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وتابع «سيف»، أن توسعة المسرح استمرت من المساء حتى فجر اليوم التالي، ولم يقم أحد بإيقاف عملهما، إلا أنه كان هناك في الجهة المقابلة عدة أشخاص تنتظرهم، موضحا: «بمجرد أن أنتهى العمال من عملهم هدم هؤلاء الأشخاص المبنى مرة أخرى في الساعة السادسة صباحا».

وأشار إلى أنه عندما علمت الفنانة الراحلة ما حدث من تخريب وهدم لمسرحها، ذهبت مسرعة إلى المكان وتلقت ضربا مبرحا، مضيفا: «اتضربت علقة قدام العمال ولما اشتكت لمحافظ القاهرة قالها مقدرش أعملك حاجه ده اعتداء على ملكية الغير».