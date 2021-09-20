في ذكرى وفاتها.. أزمات في حياة تحية كاريوكا دخلت السجن وعانت من الخيانة

تحل اليوم الذكرى الـ22 على وفاة الفنانة تحية كاريوكا التي تميزت بجمالها وجرأتها، فهي تعد أيقونة الرقص الشرقي في مصر، ورغم نجاحها الكبير ومسيرتها الفنية التي تجاوزت الـ200 عملا فنيا بين السينما والدراما والمسرح، إلا أن حياتها لم تخل من الصعوبات والأزمات.

تعرضت الفنانة الراحلة خلال حياتها لمجموعة من الأزمات الصعبة التي أثرت عليها بشكل كبير، بالإضافة إلى أزمات أخرى استطاعت تجاوزها تماما.

أزمة نفسية لكاريوكا بسبب رجاء الجداوي

عانت من أزمة نفسية كبيرة بعد أن تركتها ابنة اختها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي كانت تقيم معها منذ سن الثالثة، ولكن عندما بلغت الرابعة عشر من عمرها عادت إلى والدتها بسبب أزمات مادية كانت تعاني منها وقتها، فتأثرت كاريوكا حتى عادت للعيش معها مرة أخرى.

الأزمات السياسية في حياة كاريوكا

كانت تحية كاريوكا تلعب دورًا سياسيًا مهمًا، حيث قاومت الاحتلال الإنجليزي قبل ثورة 1952، وعندما ألغى النحاس باشا معاهدة 36، قامت بتهريب الأسلحة للفدائيين في السويس، كما ساعدت الرئيس الراحل السادات في هروبه من الإنجليز وحجزه في المعتقل، وألقى القبض عليها عندما كانت متزوجة من أحد الضباط الأحرار بتهمة توزيع المنشورات وقلب النظام.

وفي عام 1988 قادت كاريوكا اعتصام الفنانين في عهد الرئيس الراحل مبارك، حيث كانت أول من أضرب عن الطعام، ولم تتوقف إلا بتدخل الرئيس وتواصله معها.

الخيانة أزمة متكررة في حياة تحية كاريوكا

عانت الفنانة تحية كاريوكا من الخيانة في أكثر من زيجة، حيث إن طلاقها من الفنان رشدي أباظة رغم حبهما الشديد لبعضهما كان بسبب وجوده مع سيدة فرنسية في أحد الملاهي بلبنان، فقامت بضربها وطلبت الطلاق منه بعد زواج دام لـ3 سنوات ونصف.

ولم تكن تلك المرة الوحيدة التي تعرضت فيها للخيانة، حيث انفصلت عن زوجها البكباشي طبيب حسن حسين عندما علمت أنه على علاقة بالفنانة صباح، ومن شدة صدمتها حاولت الانتحار حيث تناولت كمية كبيرة من الحبوب، ولكن جرى إنقاذها.

لم تتوقف الأزمات في حياتها عند هذا الحد، وإنما تسبب زواجها من فايز حلاوة في إفلاسها، حيث عانت أثناء زواجها منه، وقام في النهاية بأخذ كافة ممتلكاتها، وملابسها، واستولى على شقتها التي كانت تقيم بها في منطقة الزمالك، ثم تزوج بعد ذلك في هذا المسكن من الإعلامية فريال صالح، وعانت كاريوكا بعد ذلك من ضائقة مالية، وأقامت في شقة صغيره بحي الدقي.

وعندما لجأت كاريوكا، إلى الشيخ شعراوي لتطليقها من حلاوة، رفض طليقها إعطائها أموالها واشترط عليها أن تستمر في تقديم العرض المسرحي الذي جمعهما.

وفي نهاية حياتها أصيبت كاريوكا بأزمة حادة في الجهاز التنفسي وتوفت على إثرها في 20 سبتمبر عام 1999 عن عمر ناهز 84 عامًا.