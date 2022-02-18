داعية يكشف حكم قول «جمعة مباركة»: ليست بدعة

يعد يوم الجمعة من أفضل أيام الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»، وكرمه الله تعالى في القرآن الكريم فجعل سورة كاملة تسمي سورة البقرة، ولكن يطرح البعض سؤالا حول حكم التهنئة بيوم الجمعة وحكم قول «جمعة مباركة»، وتجيب «الوطن» على السؤال السابق في هذه السطور.

حكم التهنئة بيوم الجمعة

وفي هذا الصدد قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أنه لا حرج من تهنئة المسلمين بعضهم يوم الجمعة، وذلك بأي صيغة أو تخصيصها بوقتٍ أو زمانٍ معين، ولا يجوز وصف ذلك بالبدعة أو بالحرمة لاندراجه تحت أصل الدعاء العام، ومن جملة هذه الأدعية الدعاء للآخر بأن تكون جمعته مباركة أو طيبة مثل قول «جمعة مباركة».

حكم قول «جمعة مباركة»

وأضاف الداعية الإسلامي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه يقصد بـ«جمعة مباركة» أن يبارك الله له في هذه الجمعة، مع كون هذا اليوم يوماً مباركاً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا».

يجوز التهنئة بيوم الجمعة وقول «جمعة مباركة»

وأوضح «صبري»، أن يوم الجمعة من أعياد المسلمين الأسبوعية، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «يوم جمعة، ويوم عرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيدٌ» رواه الطبري في [جامع البيان]، لذا لا نرى حرجاً بمثل هذا الدعاء وقول «جمعة مباركة» أول «جمعة طيبة»، وهو من الدعاء الطيب الذي يزيد أواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين، لكن ينبغي الحذر من نسبة هذا الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يرد عنه نصاً.

يوم الجمعة

وأشار الداعية أحمد صبري، إلى أن يوم الجمعة يعد من أحب الأيام إلى الله، وفيه أوقات استجابة الدعاء اختلف في تحديدها العلماء، ولكن يجب اغتنام اليوم كله في العبادة وطاعة الله، وترديد الصلاة على النبي بكثرة طوال يوم الجمعة.