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الحكم على مجدي راسخ في «الاستيلاء على أموال الغاز» بعد قليل

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بسمة عبد الستار
10:30 ص | الثلاثاء 22 فبراير 2022
مجدي راسخ

مجدي راسخ

تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، جلسة الحكم على مجدي راسخ ومحمد مجدي راسخ، في قضية الاستيلاء على أموال الغاز.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

الاتهامات في القضية

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

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بقلم بسمة عبد الستار