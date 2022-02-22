الحكم على مجدي راسخ في «الاستيلاء على أموال الغاز» بعد قليل
كتب:
بسمة عبد الستار
10:30 ص | الثلاثاء 22 فبراير 2022
مجدي راسخ
تنظر الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بعد قليل، جلسة الحكم على مجدي راسخ ومحمد مجدي راسخ، في قضية الاستيلاء على أموال الغاز.
هيئة المحكمة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
الاتهامات في القضية
وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.