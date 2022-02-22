حدائق الحيوان تكشف سر تذكرة الـ65 جنيها: الثلاثاء لـ«الصيانة»

نفى الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ارتفاع سعر تذكرة الدخول لحديقة الحيوان بالجيزة لـ65 جنيها، موضحا أنّها 5 جنيهات للفرد، والأطفال أقل من 5 سنوات مجانا طوال أيام الأسبوع، على أن يكون الثلاثاء من كل أسبوع يوما للصيانة في الحديقة وراحة لكل الحيوانات، خاصة وأنّ أيام عرض الحيوانات تشهد إرهاقا لها، وتكون بحاجة ليوم راحة، فضلا عن تنفيذ خطة لوقاية وتحصين الحيوانات من قبل إدارة الحديقة.

وزارة الزراعة مهتمة بشكل كبير بتطوير الحديقة

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد، والإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ وزارة الزراعة مهتمة بتطوير الحديقة، من حيث أسلوب العرض والبنية التحتية، متابعا: «الحديقة ستتغير بشكل شامل، يحفظ هويتها التراثية، ويحافظ على الأشجار والأماكن الأثرية بها، خاصة وأنّ حديقة الحيوان أثر وجزء من التاريخ التراثي في مصر، وهناك وجود مشروع تطوير مقدم لتطوير الحديقة وجارٍ دراسة العروض المقدمة بواسطة لجنة للتطوير».

خبراء في رعاية الحيوان

وشرح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أنّ عمال حديقة الحيوان المسؤولون عن العرض، خبراء في رعاية الحيوان، ويحافظون على الحديقة والزائرين والحيوانات من أي سلوك خاطئ من الزائرين، وهي مهمة كبيرة، مضيفا: «يمتلكون الوعي الكافي لأداء مهمتهم، وهم على مستوى عالٍ من الكفاءة للمحافظة على الحيوانات، والأطباء يوفرون كل الرعاية للحيوانات، وهناك محاولات مستمرة لرفع الألم عن أي حيوان يمرض».

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أنّ خطة التطوير تشمل عمل أماكن مفتوحة وتغيير أسلوب العرض للحيوانات، والمعايير الجديدة للحديقة ستضمن العودة لعضوية الاتحاد الدولي.