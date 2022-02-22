عاجل.. إلغاء الاحتفال بمولد «السيدة زينب».. ورئيس الحي: بسبب كورونا

أعلن الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب، عن إلغاء الاحتفالات بمولد «السيدة زينب»، التي تقام يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب، وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّ ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

كورونا تلغي احتفالات السيدة زينب

وأوضح أنه للعام الثالث علي التوالي تحرم جائحة كورونا المصريين عامة والصوفيين خاصة من احتفالهم بمولد السيدة زينب رضى الله عنها، ويأتي محبوها من أقصى محافظات الجمهورية للاحتفال بذكرى مولدها.

وفي الليلة الختامية لمولدها، يشهد مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة توافد الآلاف احتفالا بتلك الذكرى العطرة، وجاء قرار إلغاء الاحتفال امتثالا لقرار الحكومة بحظر إقامة السرادقات والموالد، وإقامة الأفراح فى الأماكن المفتوحة فقط، وارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة ووسائل النقل الجماعي.

إلغاء احتفالات مولد «أم العواجز»

وأضاف «مهران»، أنّ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تقضي بإلغاء مولد السيدة زينب رضى الله عنها حيث كان من المفترض أن تبدأ الاحتفالات يوم الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

احتفالات السيدة زينب

وأشار إلى أنّ إلغاء الفعاليات جاء من منطلق حرصنا على سلامة المواطنين الذين يتوافدون بالآلاف على المولد منذ القدم بما يعكس حبهم لآل البيت وتوقيرهم، لافتا إلى أن كل ما يصدر عن الدولة من قرارات يتم تطبيقها على الجميع.

وتابع: ندرس إمكانية الاحتفال الذي يقتصر علي بعض المنشدين دون جمهور في المكان الذي تم تطويره بجوار مسجد السيدة كرمزية للاحتفاء بمولدها.