استعدادات محافظة القاهرة لمولد السيدة زينب.. حملات نظافة ورفع إشغالات

رحبت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدور شركاء التنمية والمجتمع المدني في أعمال التطوير بعدد من المواقع وتحديدًا حي السيدة زينب من خلال مشاركتهم في أعمال التطوير التي يتم إنجازها بميدان السيدة وأمام المشهد الزينبي وشارع بورسعيد.

يأتي هذا في إطار تطوير مزارات آل البيت تزامنا مع الاستعداد للاحتفال بمولد السيدة زينب، جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ مع عدد من القيادات ورئيس حي السيدة زينب الدكتور مهران عبد اللطيف، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

دور المشاركة المجتمعة

وأكدت نائب المحافظ في بيان، على دور المشاركة المجتمعية في دعم المؤسسات الحكومية لرفع كفاءة الميادين والشوارع بنطاق المنطقة الجنوبية وخاصة في ظل التوجيهات الرئاسية بتطوير مسار مزارات أهل البيت وتطوير الأضرحة مثل ضريح السيدة رقية والسيدة سكينة والسيدة نفيسة إلى جانب تطوير السيدة عائشة والجاري العمل به حاليا.

أعمال تطوير حي السيدة

وأشارت نائب المحافظ إلى أن أعمال التطوير بحي السيدة زينب خاصة تطوير ميدان السيدة زينب تكمن أهميتها لما لها مكانة وتاريخ عظيم وتأثير في نفوس جميع المصريين هي وجميع آل البيت إلى جانب استعادة دور القاهرة لتكون مركزا للإشعاع الحضاري والتاريخي ومقصدا سياحيا من الدرجة الأولى وذلك من خلال التنسيق الشامل والتام مع شركاء التنمية والمجتمع المدني.

طرق ممهدة وأماكن للخدمات

وعرضت نائب محافظ القاهرة الجهود التي تم بذلها لأعمال تطوير ميدان السيدة زينب من خلال طرق ممهدة وتوفير أماكن للخدمات وتطوير ساحات انتظار السيارات بجوار الميدان وأمام مسجد السيدة بشارع بورسعيد وتحويلها لحديقة كبرى بها مقاعد وبرجولات ومساحات خضراء وإنارة لتكون متنفسا لزائري المسجد مع إضافة اللمسات الجمالية وتحسين الصورة البصرية التي تتلاءم مع طبيعة الأماكن التراثية وعراقتها.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جميع الإنجازات وأعمال التطوير تأتي من خلال التنسيق التام مع شركاء التنمية ومنها تطوير الحديقة الكبرى بميدان السيدة زينب بالتعاون مع البنك الأهلي وما يليه من أعمال التنفيذ والمتابعة الميدانية المستمرة لتطوير المشروعات في كافة مراحلها وتذليل كافة التحديات والعقبات بما ينعكس ذلك على أرض الواقع.

طلاء العمارات المطلة على ساحة بورسعيد

كما قدمت نائب المحافظ مقترحا لأعمال التطوير وطلاء ورفع كفاءة العمارات أمام ساحة بورسعيد وعددهم 26 عمارة بطول 475 مترا تقريبا بداية من شارع قدري وحتى مدرسة السنية الثانوية للبنات كنقطة انطلاق لبدء رحلة مسار المزارات لتشمل باقي محطات الرحلة بشارع الأشراف وضريح السيدة رقية وضريح السيدة سكينة والسيدة نفيسة والسيدة عائشة.

حملات نظافة وإشغالات

وأوضحت نائب المحافظ أن ما يتم من أعمال تطوير يصاحبه تكثيف لكافة الحملات التي يقوم بها الحي من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري من خلال تكثيف حملات النظافة والإشغالات والمخالفات وإزالة الإعلانات واللوحات العشوائية الموجودة بنطاق الحي والتي تؤثر على الحركة المرورية والمشاة وعودة الانضباط للشارع من خلال المرور اليومي والمتابعة الدورية من إدارات المتابعة ومشرفي المربعات مع عمل الحملات المكبرة بصورة مستمرة بالتنسيق مع الحي وقسم شرطة حي السيدة زينب وشرطة المرافق للحد من إشغالات المحلات والباعة الجائلين واستعدادا لاحتفالات مولد السيدة زينب والذي يوافق الثلاثاء الأخير من شهر رجب.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا تطوير مسارات مزار آل البيت بالمنطقة الجنوبية ليشمل الربط بين مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة ليمر مسار آل البيت بشارع الخليفة وأيضا بآثار تاريخية هامة مثل مسجد ابن طولون ومتحف جاير اندرسون كما يمر مسار آل البيت بقبة شجرة الدر، وكذلك متنزه الخليفة التراثي البيئي ليشمل المسار مسجد السيدة نفيسة ومسجد السيدة رقية وضريح محمد أنور، الذي يعتقد أنه من نسب النبي عليه الصلاة والسلام كما يمر المسار بقبة الأشراف ومقام السيدة جوهر ومقام سيدي الحناوي.