طفرة في تطوير حي السيدة زينب.. «القاهرة» تشعل قنديل أم هاشم (صور)

يشهد حي السيدة زينب بالقاهرة، أعمال تطوير، وتنفيذ خطة غير مسبوقة، خلال الفترة الراهنة، من تحسين البيئة وأعمال النظافة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتطوير الحدائق، وزيادة المسطحات الخضراء، استمرارا لأعمال التطوير الحضاري التي تنتهجها الدولة في شتى المحافظات، وعلى رأسها العاصمة، بما تحمله من عبق تاريخي وحضارة ممتدة لمئات السنين، في انتفاضة رائعة لإشعال قنديل أم هاشم من جديد.

ومن الشوارع التي تشهد أعمال تطوير شارع عبد المجيد اللبان، شارع بن يزيد أرض يعقوب، شارع خليفة، شارع خضر، شارع البنان، شارع البراد، شارع السعدني، شارع التمرجي، شارع المهدلي، شارع النجار، شارع مشهد الرأس، شارع بيرم التونسي، شارع البغالة، شارع عوف، شارع سكة سيدي زيد، شارع الشيخ علي يوسف، شارع أمين سامي، شارع حسن الأنور، شارع السلخانة، شارع عباس، شارع الشيخ إمام محكمة زينهم، شارع قدري، شارع الزيادة ، شارع علي بن صالح، شارع الرحبة، شارع التلول، حوش أيوب، شارع بركة الفيل.

أعمال تطوير وبيئة نظيفة

أكدت محافظة القاهرة، في تقرير لها، أن أهالي حي السيد زينب، أرسلوا برقية شكر وتقدير إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والأجهزة التنفيذية، نظرا لما يشهده الحي من أعمال تطوير ورصف وتشجير، مثمنين جهود أجهزة المحافظة، فضلا عن توجيهات المحافظ للأجهزة المختلفة، لخلق متنفس صحي وبيئة نظيفة ومظهر جمالي، يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحي العريق، تلك الجهود التي تتمثل في مشروع الحديقة الكبرى بميدان السيدة زينب.

الاستجابة لشكاوى المواطنين

من أعمال التطوير بالحي، تطوير الجزيرة الوسطى بميدان السيدة زينب، وشارع بورسعيد، فضلا عن تطوير منظومة الإنارة، بالعديد من شوارع الحي، ورفع كفاءة الكشافات بالشياخات، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى قاطني الحي، فيما يتعلق بتقليم الأشجار الضخمة، نظرا لما كانت تسببه من دخول القوارض والحشرات، لشرفات المنازل، وكذلك خطورتها على المارة والسيارات بالشوارع، وذكر قاطني حي السيدة زينب، أن اعمال التطوير لا تزال قائمة على قدم وساق، في طفرة لم يشهدها الحي منذ 15 عاما.