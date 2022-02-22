خبير تسويق يتوقع زيادة مبيعات الذهب بعد إقامة معرض «نيبو» في مصر

اجتمعت كبرى شركات الذهب في أول معرض تجاري للمجوهرات بمصر لدعم الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقال جورج عبد الله، مدير تسويق بإحدى شركات بيع الذهب، إنّ المعرض يساعد على تطوير العلاقات مع العملاء الحاليين والمحتملين، ويضيف قيمة إلى تأثير الأنشطة التسويقية، برعاية الحكومة، ويأتي أيضًا كمنصة تجارية واستثمارية فريدة للصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

المعرض أتاح الوصول إلى العملاء

وأضاف «عبدالله»، في تصريحات صحفية، أنه يمكن من خلال المعرض، الوصول إلى العملاء الذين لم يتم الوصول إليهم من خلال العروض الترويجية المنتظمة، وزيادة المبيعات وجمع العملاء المحتملين.

وجذب معرض «نيبو» للذهب والمجوهرات، أكثر من 30 شركة كبرى لتصنيع وتجارة الذهب من مصر بالإضافة إلى صاغة الذهب والمصممين الرئيسيين.

قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أمس، إن صناعة الذهب والمجوهرات المصرية تتمتع بقدرة تنافسية حيث أصبحت مصر مركزًا رئيسيًا للإنتاج والتصدير للمنطقة العربية وأفريقيا.

وقالت الوزيرة، خلال حفل الافتتاح، إن إنتاج الذهب من منجم السكري بلغ متوسطه السنوي 15.8 مليون طن، ومن المتوقع أن يزداد مع إطلاق مشروع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية، وأن الحكومة تعتزم بناء أول مصفاة محلية للذهب لتنقية الذهب المستخرج من مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا كبديل لمصافي التكرير في سويسرا وكندا.

وأضافت وزيرة التجارة، أن الحكومة حاولت أيضًا إضافة قيمة أكبر إلى صناعة الذهب المحلية من خلال بناء مدينة جديدة لتصنيع وتجارة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفةً أن مدينة الذهب الجديدة ستضم 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة تعليمية أخرى، ومدرسة مهنية.