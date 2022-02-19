انطلاق معرض «نيبو» للذهب بحضور وزيري التموين والصناعة.. يستمر 3 أيام

تنطلق ظهر اليوم السبت 19 فبراير 2022، فعاليات معرض «نيبو للذهب» في أحد فنادق القاهرة الجديدة لمدة 3 أيام حتى يوم الاثنين المقبل، حيث يفتتح المعرض اليوم كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة، والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية.

انطلاق معرض «نيبو» حول تطورات صناعة الذهب

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن معرض نيبو للذهب 2022 يعد بداية للإعلان عن تطورات صناعة الذهب والمجوهرات، من خلال أحدث الأجهزة المستخدمة عالميا في الصناعة، معتبرا المعرض خطوة مهمة لتوطين صناعة الحلي والمشغولات الذهبية، كإحدى آليات دعم وتشجيع كل القطاعات الاقتصادية الوطنية من صناعة وتجارة.

30 عارضا للمشغولات الذهبية

وينظم المعرض الاتحاد العام للغرف التجارية، برعاية وزارتي التجارة والصناعة والتموين، حيث يضم حوالي 30 عارضا من شركات ومصانع وورش الذهب، وذلك من أجل منح الفرصة للمصانع والورش في عرض المشغولات الذهبية الخاصة بهم.

ومن المقرر أن يشهد المعرض تواجد عدد من خبراء الدول الأجنبية في صناعة الذهب، ضمن المؤتمر الصحفي المزمع انعقاده للدكتور علي المصيلحي وزير التموين ونيفين جامع وزيرة الصناعة، عقب افتتاح المعرض، للحديث عن آخر ما توصل إليه العالم في صناعة الذهب وحول تطورات هذه الصناعة.

تطورات دمغة الليزر الجديدة للذهب

كما سيعلن المعرض اليوم، عن أحدث الأجهزة المستخدمة في صناعة الذهب ودمغه بالليزر، وهي الدمغة الجديدة التي تنفذها حاليا مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين، حيث تعتبر دمغة الليزر البديل الآمن للدمغة القديمة للذهب، وذلك لمواكبة نظم الدمغة الحديثة، والتي تقلل من سرقة وغش المشغولات الذهبية.

كما تستعرض مصلحة دمغ المصوغات والموازين، تطورات الدمغ التجريبي بالليزر الذي تجريه حاليا للذهب، ومن المقررر أن تنفذه المصلحة رسميا مع بداية العام المقبل.