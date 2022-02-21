سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 21-2-2022

توقع خبراء المعدن الأصفر محليا وعالميا ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 وغيره المشغولات الذهبية، على خلفية ما يثار بشأن اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، وما يترتب عليه من تأثر الكثير من السلع وفي مقدمتها الذهب، كونه الملاذ الآمن الأول للاستثمار خلال الصراعات والأحداث الكبرى.

ولتسهيل الأمر على المواطنين يوميا في رحلة البحث عن أسعار الذهب في ظل حالة التخبط في الأسعار، ترصد بوابة «الوطن»، أسعار الذهب، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الإثنين الموافق 21 فبراير، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في الأسواق المحلية نحو 828 إلى 830 جنيها.

أسعار الذهب اليوم محليا

- سجل عيار 18 نحو 710 إلى 711 جنيها.

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 946 إلى 949 جنيها.

- سجل سعر الجنيه الذهب من 6624 إلى 6640 جنيها.

- وصل سعر كيلو الذهب اليوم من 946,286 إلى 948,571 جنيه.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 954.97 جنيه و60.89 دولار، وعيار 21 نحو 835.62 جنيه و53.28 دولار، وعيار 18 نحو 716.24 جنيه و45.67 دولار، ووصل الجنيه الذهب إلى 6,685 جنيه 426.25 دولار، ووصل سعر كيلو الذهب اليوم 954,967 جنيه و60,891 دولار.

نصائح لشراء الذهب في عيد الأم

وعن النصائح الموجهة للمواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، بشأن شراء الذهب خلال الفترة الحالية مع توقعات باستمرار ارتفاعه من قبل بعض التجار والخبراء، قال إيهاب واصف عضو غرفة الصناعات المعدنية، والرئيس الجديد لشعبة تصنيع المعادن الثمينة في لـ«الوطن»، إنّ الأمر ليس مضمونا، فقد ينخفض الذهب مستقبلا، وقد يرتفع حال استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا.