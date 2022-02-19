‎يقام على مدار 3 أيام.. 5 وزراء يفتتحون معرض «نيبو للذهب» 2022

افتتح منذ قليل، كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء خالد عبد العال محافط القاهرة، معرض نيبو للذهب 2022.

المعرض تحت رعاية رئيس الوزراء ويستمر 3 أيام

ويُقام معرض «نيبو للذهب» على مدار 3 أيام والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بإشراف من وزارة التموين ووزارة الصناعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ويهدف المعرض إلى استعراض أبرز التطورات في مجال صناعة الذهب.

ويشارك في المعرض 28 شركة عارضة من كبريات الشركات المصرية في مجال إنتاج وتصاميم المشغولات الذهبية لطرح الإنتاج المصري بأحدث صوره على الأسواق الدولية.

28 شركة من كبريات الشركات المصرية تشارك في المعرض

وينعقد بعد قليل على هامش المعرض مؤتمر موسع لعرض الاستراتيجية المصرية للتحول إلى مركز إقليمي ودولي لإنتاج الذهب والمشغولات الذهبية، وعلى ما تنتهجه مصلحة دمغ المصوغات والموازين في صناعة الذهب ودمغة الليزر الجديدة، مع استعراض بهدف تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة المشغولات الذهبية والمنافسة في الأسواق العالمية.