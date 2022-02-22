رئيس مجلس الشيوخ يهنئ نظيره السعودي بذكرى تأسيس المملكة

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة إلى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشيوخ السعودي، بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنه يوم يذكرهم بمناسبة عظيمة وضع فيه اللبنة الأساسية للبناء والوحدة في شبه الجزيرة العربية، والتي ارتفع معها دوماً الاستقرار والازدهار في كل مجال.

وأكد المستشار عبدالرازق أنّ هذه المناسبة تأتي اعتزازًا بالجذور الراسخة للمملكة العربية السعودية، وتأكيداً لدورها الرائد في مساندة الامتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين.

علاقات الشعب المصري والسعودي تاريخية

وأشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في تهنئته بعلاقات الأخوة التي تجمع بين الشعبين المصري والسعودي، مؤكداً أنّها علاقات تاريخية وراسخة وازداد رسوخها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً الله عز وجل أن يحفظ البلدين الشقيقين قيادة وشعباً من كل سوء.

برقية إلى السفير السعودي

كما بعث المستشار محمود إسماعيل عثمان أمين عام مجلس الشيوخ ببرقية مماثلة للسفير السعودي في القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، داعيا الله عز وجل لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، والشعب السعودي الشقيق بالخير والسداد.