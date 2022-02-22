معلومات عن الداعية الإسلامية نادية عمارة بعد إصابتها بأزمة صحية

تصدرت الداعية الإسلامية نادية عمارة، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة بعدما كشف مصدر، في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن حالتها الصحية، إذ قال إنّها تعرضت لأزمة صحية، ونُقلت إلى أحد المستشفيات.

شقيق نادية عمارة: بدأت تستفيق من وعكتها

كما صرح الدكتور محمد عمارة، شقيق الداعية الإسلامية، نادية عمارة، في تصريح سابق، لـ «الوطن»، أن حالة شقيقته الصحية بدأت تتحسن تدريجيًا، مشيرًا إلى أنها بدأت تستفيق من الوعكة الصحية وتستجيب إلى العلاج.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن الداعية الإسلامية نادية عمارة.

تُعد الداعية الإسلامية نادية عمارة، هي إحدى طالبات الشيخ الشعراوي، درست بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية.

الداعية الإسلامية نادية عمارة تدخل مجال الإعلام

وبعدما تخرجت، استطاعت الداعية الإسلامية أن تحصل على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، تمكنت من دخول مجال الإعلام عن طريق شاشة «art»، إذ قدمت برنامج «أنوار رمضان».

تركت الداعية الإسلامية نادية عمارة، قناة «art»، واتجهت لتقديم برنامج آخر على شاشة «اقرأ الفضائية»، والذي كان يحمل اسم «فقه النساء»، الذي تحدث عن جميع الأمور الفقهية للمرأة.

تقدم الداعية الإسلامية نادية عمارة، برنامج «قلوب عامرة»، على شاشة «on»، والذي يهتم بفقه النساء، وغيره من المسائل الفقهية الإسلامية المهمة.

الداعية الإسلامية نادية عمارة تكشف جزءًا من حياتها الشخصية

وخلال برنامج «ست الحسن»، المذاع على شاشة «on»، كشفت الداعية الإسلامية نادية عمارة، عن حياتها الشخصية، إذ كشفت عن السبب وراء دخولها مجال الدعوة، حيث قالت إن نشأتها في منزل محب للعلم والعلماء، وكان هو السبب الرئيسي في ذلك، فكان والدها ضابطًا شغوفًا ومحبًا للعلم، كما كانت لديه مكتبة ضخمة في المنزل، مشيرة إلى أن والدها عندما وجد أن لديها اهتمام كبير بالعلم قام بتشجيعها على ذلك.

وعن علاقتها بأولادها، قالت الداعية الإسلامية نادية عمارة، إن لديها ولدان، وتحرص على تعلمهم القرآن وقواعد التجويد، كما ظلت تبحث لهم عن شيخ لأنها مؤمنة بأنه يجب وجود شيخ أو معلم يأخذان منه العلم والمنفعة.