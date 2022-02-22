نقل مقدمة برنامج «قلوب عامرة» للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

كشف مصدر مقرب من الداعية الإسلامية «نادية عمارة»، مقدمة برنامج «قلوب عامرة»، المذاع على مجموعة «on» الفضائية، أنها تعرضت لوعكة صحية، ونُقلت إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

نقل مقدمة «قلوب عامرة» إلى المستشفى

وأكد المصدر أنها كانت تعاني خلال الفترة الماضية من مضاعفات جسدية متكررة، حيث تحاملت على نفسها لمواصلة تقديم برنامجها «قلوب عامرة»، ونتيجة التحامل على صحتها تعرضت لانتكاسة صحية ترتب عليها نقلها إلى أحد المستشفيات.

الدعاء للداعية نادية عمارة

وطالب الحساب الرسمي للداعية الإسلامية نادية عمارة مقدمة برنامج «قلوب عامرة»، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الدعاء لها: «نسألكم الدعاء للدكتورة نادية عمارة».

برنامج قلوب عامرة

ويهتم برنامج «قلوب عامرة»، الذي تقدمه الداعية الإسلامية نادية عمارة، على قناة «on»، بموضوعات المرأة في الإسلام وفقه النساء وغيره من المسائل الفقهية الإسلامية.

الداعية الإسلامية نادية عمارة

وتُصنف الدكتورة نادية عمارة كداعية إسلامية مصرية متخصصة في فقه النساء، درست بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية، شعبة الدراسات الإسلامية، وحصلت بعد تخرجها على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، وتتلمذت على يد الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ ياسين رشدي، وكانت بداية شهرتها من خلال تقديمها برنامج قلوب عامرة على قناة الحياة، وعملت لدى قناة «إيه آر تي تيينز»، من خلال تقديم برنامج «أنوار رمضان»، المعني بالشباب والأطفال ثم بعد ذلك انتقلت إلى قناة اقرأ الفضائية وقدمت برنامج فقه النساء الذي تناول كل الأمور الفقهية المعنية بالمرأة.