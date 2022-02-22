شقيق الداعية نادية عمارة مقدمة «قلوب عامرة»: «بدأت تستعيد وعيها.. ادعولها»

كشف الدكتور محمد عمارة، شقيق الداعية الإسلامية، نادية عمارة، مقدمة برنامج «قلوب عامرة»، أن الحالة الصحية لشقيقته بدأت بالتحسن تدريجيا، وذلك بعد أن تعرضت لوعكة صحية، بحسب قوله، وتم نقلها إلي أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

الحالة الصحية للداعية الإسلامية نادية عمارة

وأضاف شقيق الداعية الإسلامية، نادية عمارة، مقدمة برنامج «قلوب عامرة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شقشته بدأت تستفيق من الوعكة الصحية، وتستعيد وعيها، وهي الآن في حالة أحسن بكثير من السابق، قائلاً «نسألكم الدعاء لها أن تقوم بالسلامة، والحمد لله بقت كويسة وفاقت والحالة أحسن بكتير من الأول وإن شاء الله ترجع تقدم الربنامج تاني».

نقل الداعية الإسلامية نادية عمارة إلي المستشفى

وكانت مصادر مقربة من الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، ومقدمت برنامج «قلوب عامرة»، قد كشفت في وقت سابق تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلي إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، حيث كانت تعاني من مضاعفات جسدية الفترة الماضية، وتحاملت على نفسها لتستمر في تقديم برنامجها «قلوب عامرة»، وأدى التحامل الذائد إلي إنتكاسة صحية نقلت على إثرها إلي أحدى مستشفيات القاهرة.

الداعية الإسلامية نادية عمارة

وتعد الداعية الإسلامية نادية عمارة، أحد المتخصصين في فقه المرأة، كما درست بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وحصلت الداعية نادية عمارة على درجة الماجستير ثم الدكتوراه، وذلك بعد تخرجها، وتتلمذت على يد الشيخ محمد متولي الشعراوي، كما كانت بداية شهرتها من خلال تقديمها برنامج قلوب عامرة على قناة الحياة، وعملت لدى قناة «إيه آر تي تيينز»، من خلال تقديم برنامج «أنوار رمضان»، المعني بالشباب والأطفال ثم بعد ذلك انتقلت إلى قناة اقرأ الفضائية وقدمت برنامج فقه النساء الذي تناول كل الأمور الفقهية المعنية بالمرأة.

برنامج «قلوب عامرة»

وتقدم الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية حاليا برنامج «قلوب عامرة»، والذي يذاع على قناة «ON» الفضائية، ويختص بالمرأة في الإسلام وفقه النساء وغيره من المسائل الفقهية الإسلامية.