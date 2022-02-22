استجابة لـ«الوطن».. التضامن توجه بإيداع «لقاء» فتاة فيصل مصحة نفسية

على مدار الأيام الماضية، نشرت «الوطن» تفاصيل حكاية الفتاة «لقاء» مشردة فيصل، واليوم، جاءت الاستجابة لما نشرته الجريدة، ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التي تفيد بوجود فتاة في العقد الثالث من العمر دون مأوى بمحافظة الجيزة بشارع الملك فيصل.

وترجع أحداث الاستغاثة إلى بداية الشهر الجاري، حيث توجه فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء إلى موقع الاستغاثة حينها، وتبين أنّ فتاة فيصل قد غادرت المكان بمرافقة سيدتين، وفقا لما أفاد به المواطنون المتواجدون بموقع الاستغاثة.

التضامن توجه بإيداع «لقاء» مشردة فيصل مصحة نفسية

وفي هذا الإطار تولى فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي البحث عن عنوان السيدتين، وفور التوصل إليهما تبينّ أنهما قاما باستضافتها لحمايتها من مخاطر الشارع لحين تسليمها إلى إحدى دور الرعاية، وعليه فقد توجه فريق التدخل السريع بالشكر لهما واتخذت كل الإجراءات اللازمة وإيداع الفتاة بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي الشأن ذاته، لاحظ المختصون بدار الرعاية الاجتماعية التي تم إيداع الفتاة بها أنها تعاني من إضطرابات نفسية وعصبية، ومن خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية تبين إصابتها بعدد من الأمراض، وعليه فقد تم إبلاغ وزارة التضامن الاجتماعي بحالة المواطنة لسرعة علاجها، ومن جانب آخر حماية النزلاء المسنين من الاضطرابات النفسية التي تعاني منها الفتاة، والتي يمكن أن تشكل خطورة على حياتهم حال بقائها، علما بأن الفتاة قد تمكنت من الهروب من الدار، إلا أنه قد تم العثور عليها فور هروبها بمعاونة الشرطة وإعادتها إلى دار الرعاية وتحرير محضر بالواقعة.

لقاء تتعرض لنوبة نفسية وعصبية

يذكر أن الفتاة تعرضت لإحدى النوبات النفسية والعصبية، الأمر الذي تطلب استدعاء والدها، والذي تولى نقلها إلى إحدى المصحات النفسية بمنطقة الهرم لحين التنسيق بشأن علاجها.

وتولى المسؤولون بفريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي التنسيق مع المختصين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن إعادة التقييم الطبي للمواطنة في ضوء المستجدات وفقا للفحوصات الطبية التي أجرتها دار الرعاية، حيث تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الامراض النفسية في العباسية بشأن نقل المواطنة للتقييم الطبي، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبي، تقرر حجز الفتاة بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية؛ لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيها، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المستشفى بشأن عزل المواطنة وتلقيها العلاج اللازم.