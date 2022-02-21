لميس الحديدي عن لقاء مصر والسنغال: عايزين مشجعين يهتفوا في الـ90 دقيقة

علقت الإعلامية لميس الحديدي على طلب اتحاد الكرة بحضور 60 ألف مشجع خلال مباراة مصر والسنغال، إحدى المباراتين المؤهلتين إلى كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر الصيف المقبل، موضحةً: «عاوزين الاستاد يبقى مليان مشجعين أصليين من اللي بيهتفوا التسعين دقيقة».

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة ON: «عاوزين روابط الأندية ومشجعي الدرجة الثالثة يحضروا لأن دول هما اللي بيشجعوا تسعين دقيقة إلى جانب الآخرين».

مطالبة بخفض أسعار التذاكر

وطالبت مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» بخفض أسعار التذاكر حتى يتمكن المشجعين الأصليين من التواجد في المباراة لدعم المنتخب الوطني.

بوتين استخدم عبارات قوية لأول مرة

في سياق آخر، تناولت الإعلامية لميس الحديدي، خلال تقديم حلقة اليوم، خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأزمة في أوكرانيا، موضحةً أنه استخدم عبارات قوية ومهمة لم يقلها من قبل حول اقتراب خيار الحرب بسبب انضمام أوكرانيا للناتو وتشكيل ذلك خطراً على الأمن الروسي.

وأشارت إلى أن حديث بوتين عن لغة الحرب جديداً منذ بداية الأزمة حيث كان الحديث عن ذلك يأتي من الجانب الآخر من الناتو وواشنطن: «الرئيس الروسي يقول أن أوكرانيا لديها إمكانيات لتلمك سلاحا نوويا».

كما تطرقت مقدمة البرنامج، إلى انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، قائلة: «أخيراً وافق مجلس النواب على الشق الأول من ملف الإيجارات القديمة».

إشادة بموقف النواب بسبب مقار الأحزاب

وأشادت برفض النواب بعض المطالب الخاصة باستثناء مقار الأحزاب والجمعيات الأهلية من الزيادات المقررة، مستطردة: «هناك شبهة عدم دستورية في هذا القانون للتفرقة بين المراز الثانوية بين المؤجر الطبيعي التجاري والاعتباري وهي المشكلة التي حالت دون إقرار المشروع في 2019 وهو ما قد يعرض التعديل الأخير لشبهة الطعن أمام الدستورية العليا».