تعد ليلة الإسراء والمعراج من الليالي المباركة في العام، لذا تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث المختلفة عن فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل، فرحلة الإسراء والمعراج هي واحدة من المعجزات الإلهية، وذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم، حيث قال تعالى في الآية الأولى من سورة الإسراء: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ».

الإفتاء توضح فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل

قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل، إنّه كبير ومعلوم للجميع، حيث إن رحلة الإسراء والمعراج جاءت تكريما للنبي الكريم، ومن العادات في هذه الليلة المباركة هي زيادة العبادات والطاعة والتضرع إلى الله عز وجل من أجل اغتنام فضلها.

وأوضح دار الإفتاء، أن من فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل، هو أن الله عز وجل جعل الصلاوات في هذه الليلة المباركة بخمسين إلى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء، كما أن الاحتفال بهذه اليلة وسيلة إلى اغتنام فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل، حيث أن تعظيم شعائر الله من الأعمال المحببة.

ولفت شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أنّ فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل، تتمثل في نفحات الله عز وجل في هذه الليلة المباركة، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «تعرضوا لنفحات الله»، وليلة الإسراء والمعراج من جملة النفحات، ومضاعفة ثواب الصلاة في هذه الليلة المباركة أحد هذه النوافح.

فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل إحيائها

كما أكد ان من فضل ليلة الإسراء والمعراج بالتفصيل هو سعي المسلمين إلى إحياء ذكراها، وقال: «اشتهر بين العوام أن ليلة السابع والعشرين من رجب هي ليلة المعراج النبوي، وموسم الرجبية متعارف في الحرمين الشريفين؛ يأتي الناس في رجب من بلاد نائية لزيارة القبر النبوي في المدينة، ويجتمعون في الليلة المذكورة، وعلى هذا فيستحب إحياء ليلة السابع والعشرين من رجب، وكذا سائر الليالي التي قيل إنها ليلة المعراج بالإكثار في العبادة، شكرًا لما من الله علينا في تلك الليلة من فرضية الصلوات الخمس وجعلها في الثواب خمسين، ولما أفاض الله على نبينا فيها من أصناف الفضيلة والرحمة وشرفه بالمواجهة والمكالمة والرؤية»