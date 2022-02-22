الإحصاء: المصريون شربوا شاي بـ3.7 مليار جنيه في أقل من سنة

كشفت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية، التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لشهر نوفمبر 2021، عن حجم وقيمة الصادرات والواردات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 ، وعلى مدار 11 شهرا، ومن بينها مشروب الشاى المفضل لدى المصريين من مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية.

321.5 مليون جنيه زيادة في استيراد المصريين للشاي

وكشفت بيانات النشرة السنوية للتجارة الخارجية، التي حصلت «الوطن»، على نسخة منها، فيما يتعلق باستيراد مصر من الشاي، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021 ، أن قيمة حجم الواردات من الشاي بكل أنواعه بلغت 237 مليونا و482 ألف دولار، بما يعادل 3 مليارات و728 مليونا و467 ألف جنيه مصري، محققة ارتفاعا قدره 321 مليونا و457 ألف جنيه مصري، حيث أن قيمة الواردات من الشاي خلال نفس الفترة من عام 2020، بلغت 217 مليونا و7 آلاف جنيه مصري بما يعادل 3 مليارات و407 مليونا و9 آلاف جنيه مصري .

وبيّنت النشرة قيمة استيراد المصريين من السكر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، مؤكدة أنها بلغت 14 مليونا و289 ألف دولار، بما يعادل 224 مليونا و300 جنيه مصري، مقابل 31 مليونا و493 ألف دولار، بما يعادل 494 مليونا و440 ألف جنيه بنسبة انخفاض بلغت 270 مليونا و102 ألف جنيه مصري.

2.9 مليار جنيه قيمة استيراد الصابون في 2021

ولفتت النشرة السنوية لبيانات التجارة الخارجية عن قيمة وحجم استيراد المصريين من الصابون ومستحضرات التنظيف خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، مؤكدة أنها بلغت 182 مليونا و640 ألف دولار بما يعادل 2 مليار و867 مليونا و448 ألف جنيه مصري، مقابل استيراد ما قيمته 167 مليونا و510 آلاف دولار خلال نفس الفترة في 2020 بما يعادل 2 مليار و629 مليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 237 مليونا و541 ألف جنيه مصري.