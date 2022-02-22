بعد قرار الإجازة.. أبرز 10 معلومات عن مؤسس الدولة السعودية الأولى

أعلنت المملكة العربية السعودية أواخر شهر يناير الماضي أنّها تعتزم إعلان يوم 22 فبراير اجازة رسمية من كل عام وذلك احتفاءً بتأسيس الدولة السعودية الأولى والذي يوافق شهر فبراير من عام 1727، إذ أنّ مؤسس الدولة السعودية الأولى هو الإمام محمد بن سعود والتي استمرت حتى عام 1818.

معلومات عن مؤسس الدولة السعودية الأولى

وفيما يلي ترصد «الوطن» أبرز 10 معلومات عن مؤسس الدولة السعودية الأولى:

- مؤسس الدولة السعودية الأولى هو الإمام محمد بن سعود آل مقرن.

- ولد مؤسس الدولة السعودية الأولى في 20 مارس عام 1697 بشبه الجزيرة العربية.

- يعد مؤسس الدولة السعودية الأولى هو الحاكم الثاني من أسرة آل سعود.

- لدى مؤسس الدولة السعودية الأولى أخ و5 أبناء.

- تولى إمارة الدرعية بعد وفاة أبيه الأمير سعود الأول.

- تزامنت ولايته مع ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب التميمي.

- أدى الإمام محمد بن سعود خدمته العسكرية في القوات المسلحة السعودية.

- كان مؤسس السعودية رئيس الأركان أثناء الخدمة العسكرية.

- توفي الإمام محمد بن سعود في 20 أغسطس 1765 ويبلغ من العمر68 سنة.

- دفن مؤسس الدولة السعودية الأولى في مقبرة العود في نجد.

تأسيس الدولة السعودية الأولى

الدولة السعودية الأولى كانت حسبما أعلن الإمام محمد بن سعود وقتها دولة إسلامية دستورها القرآن وسنة النبي محمد، وكانت عاصمتها وقتها منطقة الدرعية، والتي انطلقت منها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ورافقه حينها الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى.

وعقب قرار المملكة العربية السعودية بصدور قرار الإجازة الرسمية ليوم تأسيس المملكة، فإن الشعب السعودي سيصبح لديه يومين إجازة للاحتفال باليوم الوطني الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي وحد فيه الملك عبدالعزيز آل سعود المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى يوم التأسيس.